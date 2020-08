Beeld Getty Images/iStockphoto

Voor de derde keer in drie maanden is een grote groep jonge mannen uit Amsterdam-Zuidoost in een buitenlandse haven gearresteerd voor het ‘uithalen’ van partijen cocaïne.

Nu gaat het om elf mannen die zijn gepakt in het Duitse Karlsruhe. Zij waren volgens de Duitse autoriteiten in de nacht van 18 op 19 juli bezig een partij cocaïne uit de haven veilig te stellen.

Ze werden gearresteerd nadat was gezien dat ze pakken uit een container hadden gesleept – al raakte de lokale recherche het verdere transport uiteindelijk kwijt, waardoor de precieze aard en omvang van de partij niet konden worden vastgesteld.

De container die de jongens leeghaalden, was afkomstig uit Antwerpen. Mogelijk werd het daar te riskant bevonden de drugs te pakken.

Antwerpen

Bovendien zijn, naar nu blijkt, op 18 juni 2020 in de haven van Antwerpen ook nog drie Nederlandse mannen aangehouden: weer één uit Amsterdam-Zuidoost en twee uit Rotterdam. Zij worden ervan verdacht dat ze 1200 kilo cocaïne uit een container wilden incasseren.

In april waren in Antwerpen acht jonge mannen uit met name Amsterdam-Zuidoost gearresteerd die 4200 kilo cocaïne uit de haven moesten halen.

Eind juni waren het in dezelfde uitgestrekte haven vijf leeftijd- én buurtgenoten die 3400 kilo moesten ophalen – partijen die vele tientallen miljoenen euro’s waard zijn.

Die partijen drugs komen uit Midden- en Zuid-Amerika, waar een syndicaat actief is met nauwe banden met Amsterdam-Zuidoost. Door die banden laten zoveel Amsterdamse jongens en jonge mannen zich in met de grootschalige drugshandel; ze worden ingezet voor de uitvoering en zijn tot veel bereid in de hoop snel carrière te maken.

Prominente rappers

Veel van de jonge mannen zijn gelieerd aan een groep uit met name Holendrecht waar ook enkele prominente rappers van de formatie Zone6 deel van uitmaken. Recent zijn verschillende mannen uit de groep geliquideerd, waarschijnlijk om drugsconflicten, anderen zitten in de cel voor betrokkenheid bij serieuze misdrijven, waaronder de ontvoering van een vrouw en haar kinderen en marteling.

Met een groot project willen gemeente, politie en justitie in Zuidoost jarenlang op velerlei manieren in het stadsdeel investeren, in een nieuwe poging de problemen met (zware) criminaliteit en armoede het hoofd te bieden.

Nederlandse syndicaten aan het roer

Amsterdam is altijd al een draaipunt geweest in de import en verdere doorvoer van cocaïne, en ondanks de intensievere strijd tegen drugs verandert dat maar niet.

“Vroeger vonden we zo nu en dan een paar honderd kilo, maar nu gaat het om duizenden kilo’s per week,” zegt hoofd Olivier Dutilh van de Amsterdamse recherche. “Stel dat we 10 procent in beslag nemen, zoals wel wordt gedacht: dan is de markt enorm, want we vinden duizenden kilo’s tegelijkertijd. Het verdienmodel rond cocaïne is bizar en de bedragen zijn fenomenaal.”

De leiders van de grote organisaties komen veelal uit Amsterdam, de regio Utrecht en inmiddels ook uit Rotterdam, al opereren ze zelf vanuit buitenlanden als Dubai, Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Spanje en Marokko.

De syndicaten hebben zich met hun geld over de wereld verspreid, maar houden nauwe banden met Nederland.

Dutilh: “Burgemeester Bart De Wever van Antwerpen had gelijk toen hij klaagde dat 80 tot 90 procent van de cocaïnehandel in handen was van Nederlandse drugssyndicaten.”

