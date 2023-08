In Zandvoort worden de kritische geluiden over de Formule 1 overstemd door het enthousiasme: ‘Een ideaal uithangbord’

Voor het derde jaar op rij is het circus van de Formule 1 neergestreken in Zandvoort. De middenstand in de badplaats weet inmiddels uit ervaring: het wordt een rustig weekeinde in de winkel. Maar een groot probleem hoeft dat niet te zijn.

Na vijftig jaar heeft Peter Tromp onlangs afscheid genomen van zijn kaaswinkel aan de Grote Krocht. Als Tromp, tevens voorzitter van de Ondernemersvereniging Zandvoort, wordt gevraagd naar zijn ervaringen als middenstander met de Formule 1, gaan zijn mooiste herinneringen nog steeds over kaas.

Herinneringen bijvoorbeeld aan de meisjes van Ferrari, die in de jaren tachtig op de dag van de race in alle vroegte in zijn winkel een halve Parmezaanse kaas kwamen halen. “De teams deden hun boodschappen gewoon in het dorp. Bestellingen van zeshonderd belegde broodjes waren geen uitzondering. Tegen de tijd dat de winkel openging, had ik mijn weekomzet al binnen.”

Slechtste weekeinde van het jaar

Zo werkt het tegenwoordig helaas niet meer. De deelnemende teams zijn nu voor het derde jaar op rij als een reizend reuzencircus neergestreken in Zandvoort, met complete keukens en cafés en alles wat daarbij hoort. Voor de detailhandel in het dorp is het raceweekend het slechtste weekeinde van het jaar: grote drukte op het circuit, diepe rust in de winkelstraat.

Tromp: “Alle bezoekers die naar Zandvoort komen, gaan meteen rechtsaf, richting circuit. Het dorp is voor bezoekers volledig gebarricadeerd: er kan geen auto in of uit. We hebben een grote parkeergarage naast de winkel, maar die staat vier dagen leeg. Ik ken collega’s die de winkel in het weekeinde maar dichtdoen. Dat is goedkoper dan hem openhouden.”

De voorzitter zegt het allemaal lachend. Het weekeinde van de Dutch Grand Prix is weliswaar knudde, maar de schade wordt in de rest van het jaar ruimschoots ingehaald. Het DGP-effect, noemt Tromp dat. “Er komt een ander publiek. Amerikanen die in Amsterdam zijn en ook even naar Zandvoort willen komen. Die komen hier lunchen en kopen voor honderd euro aan kaas.”

Geen patatdorp meer

Ook de horeca spint garen bij de DGP, vertelt Robert Hartog, die eigenaar is van strandpaviljoen Fosfor en voorzitter van de Zandvoortse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. “We hebben natuurlijk twee fantastische edities achter de rug met supermooi weer, volle tribunes en een overwinning voor Max. Dat was de best denkbare marketing voor de badplaats.”

Daar profiteert de horeca van, al is dat niet voor alle ondernemers merkbaar in het weekeinde van de race zelf. Hartog over zijn paviljoen: “Wij liggen niet in de buurt van het circuit en weten nu al dat we een paar rustige dagen tegemoet gaan. Dat vind ik geen probleem. Het evenement heeft een geweldige uitstraling en daar hebben alle ondernemers het hele jaar baat bij.”

De Dutch Grand Prix is de kroon op de metamorfose die de badplaats ruim tien jaar geleden heeft ingezet, legt Hartog uit. “Zandvoort was een patatdorp. Het eten was slecht, de hotels waren verschrikkelijk. Er is echt een kwaliteitsslag gemaakt. Alles heeft veel meer niveau gekregen. De Grand Prix is het ideale uithangbord van die ontwikkeling.”

Tentoonstelling

Ook het Zandvoorts Museum pikt een graantje mee. Er is dit jaar veel werk gemaakt van een passende tentoonstelling, vertelt directeur Hilly Jansen. Half litre heroes heet de lopende expositie over de populariteit van de Formule 3, halverwege de vorige eeuw. In 1949 zagen 50.000 toeschouwers in Zandvoort de toen nog onbekende Stirling Moss als eerste finishen.

In het museum zijn nu enkele bolides te zien uit deze oertijd van de racerij, waaronder de Cooper van Heemstedenaar Lex Beels. Jansen: “De tentoonstelling krijgt veel aandacht. Er heeft een stuk gestaan in Octane, een Engels tijdschrift voor racefanaten. We krijgen nu plots van die techneuten over de vloer met ontzettend veel verstand van de materie. Erg leuk.”

De gemeente, de ondernemers, de liefhebbers van brullende motoren: het enthousiasme over de Dutch Grand Prix overstemt de kritische geluiden, bijvoorbeeld van klimaatactivisten en Zandvoorters die vinden dat het wel wat minder mag. Haarlemse taxichauffeurs dreigen met een blokkade van het circuit, omdat zij geen klanten mogen halen en brengen.

Toekomst onzeker

De tegenstanders kunnen troost putten uit de zekerheid dat alles voorbijgaat. De DGP heeft weliswaar de verzekering gekregen dat het circus ook in 2024 en 2025 naar Zandvoort komt, maar daarna is alles onzeker. De populaire wereldkampioen Max Verstappen is een troef voor de badplaats, maar in financieel opzicht ligt de concurrentie mijlenver voor.

Peter Tromp heeft niet alleen verstand van kaas, maar ook van zaken. “Als Max stopt, is het voor Zandvoort ook voorbij,” zegt hij. “Wij betalen 20 miljoen voor de Grand Prix. Een oliestaatje als Bahrein telt zonder blikken of blozen 100 miljoen neer. Sport is prachtig, maar uiteindelijk draait alles om geld. Dus we moeten er vooral van genieten, zolang het kan.”