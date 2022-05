In tientallen gemeenten zijn álle wethouders man: ‘Een gemiste kans’

De vijf heren die wethouder zijn geworden in de gemeente Vijfheerenlanden. Beeld Ricardo Smit

Dat blijkt uit de tussenstand van de formaties na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Hierbij is gekeken naar wethouders die zijn benoemd en wethouders die aan de raad zijn voorgedragen als potentiële kandidaat.

Na het aantreden van het huidige kabinet werd nog de loftrompet gestoken over het grote aantal vrouwen op het bordes. In de nieuwe colleges ligt dat wel anders en duikt de ene na de andere foto op met vooral witte mannen.

In Amsterdam is een ander beeld te zien dan in de meeste gemeenten. Met zes voorgedragen vrouwelijke wethouders en drie mannen zijn de vrouwen juist in de meerderheid in het nieuwe college.

Discussie

Politicoloog Liza Mügge van de Universiteit van Amsterdam schrikt van het hoge aantal colleges zonder ook maar één vrouwelijke wethouder. Het heeft volgens haar niet alleen een symbolische functie als er ook vrouwen zijn, het is ook inhoudelijk belangrijk. “Het laat zien dat politiek een gedeelde verantwoordelijkheid is. En uit onderzoek blijkt dat je besluitvorming beter niet alleen aan witte mannen kunt overlaten, maar dat er meer discussie ontstaat als teams gemengd zijn. Dat levert betere resultaten op.”

Van die 46 colleges met enkel mannelijke wethouders, hadden 14 gemeenten in het vorige college nog wél vrouwelijke wethouders. Uitgerekend het college van de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden telt bijvoorbeeld vijf heren als wethouder. De lokale partij schuift twee mannen naar voren en ook de SGP, het CDA én de PvdA hebben voor een mannelijke wethouder gekozen. Het vorige college telde nog twee vrouwelijke wethouders, een van de ChristenUnie en een van D66.

Gemiste kans

Burgemeester Sjors Fröhlich – die overigens geen invloed heeft op de samenstelling – noemt het ‘jammer en een gemiste kans dat er geen vrouwen in dit college zitten’. “Ik heb wel het gevoel dat formerende partijen zoiets een volgende keer niet meer laten gebeuren,” aldus oud-radio- en televisiemaker Fröhlich. Volgens hem wordt er over het nieuwe mannenbolwerk wel ‘ongemak’ gevoeld en is er het besef dat het anders moet. “Overigens denk ik dat we een goed nieuw college hebben.”

Afzwaaiend wethouder Kholoud al Mobayed (Sociaal Hoorn) betreurt de ontwikkelingen in de onderzochte gemeenten. “In Castricum bijvoorbeeld: vier mannen én een mannelijke burgemeester. Dat kan toch niet,” aldus de in Syrië geboren wethouder. Onderzoeker Mügge valt haar bij. “Gemeenten die nog wethouders zoeken moeten niet denken: oh, ze zijn er gewoon niet. Die gemeenten moeten gewoon net wat harder zoeken.”

Onder de voorgedragen wethouders van Amsterdam zijn zes vrouwen en drie mannen. Beeld Jakob van Vliet

Met medewerking van verslaggevers Annemieke van Dongen, Tobias den Hartog, Niels Klaassen, Laurens Kok, Chris van Mersbergen, Wouter Peer, Cyril Rosman en Hans van Soest.