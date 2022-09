In Ter Apel sliepen driehonderd mensen in de regen: ‘Het is onbestaanbaar dat het COA geen regenplan of noodoplossing heeft’

In Ter Apel bij het vertrek centrum hebben honderden asielzoekers buiten moeten slapen en sommigen zelfs in de regen. Beeld ANP / Persbureau Meter

Het COA probeerde zoveel mogelijk mensen onderdak te verlenen na een lange dag vol regenachtig weer. Gisteren stonden er overdag ook al honderden mensen in de stromende regen buiten het aanmeldcentrum te wachten.

Hulporganisatie MiGreat meldde vrijdagochtend dat er zo’n vijfhonderd mensen voor de hekken van het aanmeldcentrum moesten slapen. “De vrouwen en kinderen zijn wel naar een opvang gegaan, maar het werd pas om 22.30 uur duidelijk dat ze niet buiten hoefden te slapen.” De hulporganisatie heeft samen met Stadskerk Emmen voedsel en poncho’s tegen de regen uitgedeeld bij het aanmeldcentrum.

In de avond zouden ook een aantal tenten zijn uitgedeeld voor wat beschutting, vertelt Roos Ykema, voorzitter van MiGreat. Dit waren tenten zonder haringen, omdat deze volgens handhavers als wapen gebruikt kunnen worden. “Wij maken ons ontzettend zorgen over de omstandigheden waarin mensen de nacht door moesten komen”, zegt Ykema. “Het is onbestaanbaar dat het COA geen opvangplekken regelt terwijl er regen voorspeld is, en geen regenplan of noodoplossing heeft voor de mensen buiten.”

De vrijwilligersorganisatie Migreat deelde gisteren ook al poncho’s en zeilen uit. Ook het COA hielp daaraan mee nadat zij extra poncho’s kregen van het Rode Kruis. Daarnaast werden er waterdichte tenten en luifels opgezet om de wachtende mensen te kunnen laten schuilen.

Maandenlange crisis

De opvangcrisis was er al ruim voor de zomer, maar is de afgelopen maanden in rap tempo verergerd. Vooral bij het aanmeldcentrum Ter Apel is de situatie dramatisch en onhoudbaar. Honderden asielzoekers hebben er buiten op het gras moeten slapen. De hygiënische omstandigheden zijn slecht en de veiligheid kwam al meermaals in het geding, waardoor Artsen zonder Grenzen voor het eerst in Nederland in actie kwam.

Het kabinet bereikte onlangs een akkoord dat de opvangcrisis moet oplossen. Dat er toch nog weer mensen buiten slapen onderstreept volgens minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) ook ‘hoezeer het noodzakelijk is om uitvoering te geven aan die deal’. Er is nog een hoop te doen, aldus de bewindsman. Het gaat nog ‘maanden duren’ om alle problemen op te lossen.

“Als je kijkt naar wat er de afgelopen tijd in Ter Apel allemaal niet goed is gegaan, kun je het niet anders zien dan georganiseerde onmacht. Die moet je zien te doorbreken en daarvoor hebben we afspraken gemaakt met gemeenten, provincies en de veiligheidsregio”, zei De Jonge.