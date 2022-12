In ‘Su’ gaat het leven gewoon door, ‘historische’ excuses of niet

Een man leest het Dagblad Suriname met minister Franc Weerwind op de voorpagina, op de dag van de toespraak van premier Mark Rutte. Beeld ANP

Historische verontschuldigingen of niet, het leven in Suriname kwam maandag niet bepaald tot stilstand. Geen protesten, geen demonstraties, maar ook geen vreugde op straat.

In een zaaltje van hotel Torarica verzamelden zich zo’n 25 genodigden, die zich al jaren met de slavernij bezighouden. Minister Franc Weerwind hoorde samen met hen Ruttes speech vanuit Den Haag aan. Het had hem ‘geëmotioneerd’ en binnenskamers werd ‘eindelijk!’ gezegd, maar in welke mate dat gevoel elders werd gedeeld?

Bij een bar aan de Surinamerivier stond de televisie wel aan, maar niet afgestemd op de uitzending rond de speech van premier Rutte. Zoals die dag ervoor – en waarschijnlijk ook de dag van morgen – was er een Amerikaanse basketbalwedstrijd te zien. En hingen de stamgasten ontspannen over de bankstellen rond de bar.

“Dit is misschien een heel ding voor de Nederlandse Surinamers, maar wij zien niet hoe dit onze levens gaat raken,” vindt ‘meneer Henk’, een zogenoemde ‘inheemse’ Surinamer. “Dit wroet de aarde weer om, het verleden wordt opgerakeld. Excuses zijn woorden, maar wat geweest is, is geweest. Het wordt te groot gemaakt.”

De belabberde economie domineert hier het gesprek van de dag, net als Messi’s winst op het WK. Pas lang daarna is er ook ‘nog iets met excuses’. “Ik begrijp van u, van verslaggevers uit Nederland, dat het zo verkeerd is aangepakt,” zegt Raoul. “Maar hier is al die commotie niet geweest.” Pas gisteren haalde het onderwerp de voorpagina van het Dagblad Suriname, toen Weerwind arriveerde en nadat vicepremier Sigrid Kaag alweer was vertrokken na een poging de plooien glad te strijken.

Meer spanningen

Maar de reis van twee ministers en de excuses hebben die kreukels niet weggenomen, zegt Armand Zunder van de Nationale Reparatie Commissie Suriname. Hij wil dat de koning excuses maakt, in Suriname, op herdenkingsdag 1 juli. “Dit was belangrijk, maar niet hét moment voor mij.” Bovendien wil Zunder dat Nederland herstelbetalingen doet, terwijl het kabinet daar niets van wil weten. “Wat mij betreft is dit pas het startsein van de discussie.”

Veelzeggend ook: Johan Roozer van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij weigerde gisteren aanwezig te zijn. Dew Sharman, vicevoorzitter van het Surinaamse parlement, greep juist de kans aan om te zeggen dat Suriname ‘nog niet ready’ is voor aanvaarding van excuses. “Absoluut niet. Zover zijn wij als land nog niet. Nederland heeft weinig politieke volwassenheid getoond in aanloop naar dit moment. Er zijn meer gesprekken nodig.” Hij zegt excuses niet zonder meer te aanvaarden.

Sterker: volgens Sharman ging Rutte te weinig in op hoe inheemse Surinamers werden verdreven en uitgemoord, waardoor er in de toespraak voor de ene groep wel aandacht was en voor de andere niet. “Dat lijkt een beetje op een verdeel-en-heersmechanisme. En dat gaat juist meer spanning opleveren in onze samenleving.”

Een man ligt onder een veranda in het centrum van Paramaribo, een dag voor de toespraak van premier Mark Rutte. Armoede is een groot probleem in Suriname. Beeld ANP

Dat de hele diplomatieke missie van het kabinet – door eerst Kaag te laten afreizen en daarna Weerwind – mislukt is, kan tegelijk niet worden gezegd. Zo bleef de 86-jarige schrijfster en historicus Cynthia McLeod, een vrouw van aanzien op het slavernij-dossier, dagenlang in het spoor van de politici. En waar ze eerder deze week erg kritisch was, spreekt ze nu als een ‘dankbaar, dankbaar mens’. “Het is klungelig gelopen allemaal, dat is niet goed aangepakt. Maar dat er nu excuses worden gemaakt namens de regering, en dat dit het begin is van een jaar gedenken, dat stemt mij heel erg blij. Dat ik dit nog mag meemaken. Ik verwacht op 1 juli ook excuses van de koning. Die belofte heb ik niet. Maar dat gaat gebeuren, echt!”

Minister Weerwind, zelf een nazaat van tot slaaf gemaakten, sprak dan ook van ‘gemengde reacties. “Ik heb positieve geluiden gehoord, maar ook kritiek. Er is een komma gezet, geen punt. Dus we gaan praten over welke stappen verder gezet moeten worden. Of de excuses worden aanvaard, is aan ieder persoon zelf.” Hij hoorde in de toespraak van Rutte ook excuses aan zijn eigen voorouders. “En dat raakte mij. Zeker.”

Op datzelfde moment bleven bij de bars langs de Van Sommelsdijckstraat, vernoemd naar een koloniaal bestuurder, de televisies uit.