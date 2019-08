In speeltuin gedode man 32-jarige uit Assen

Hulpverleners plaatsen een scherm in een speeltuin waar een man om het leven is gekomen. Het slachtoffer overleed aan de gevolgen van een mishandeling. Beeld ANP

Het gaat om mannen van 27, 36, 38, 46 en 54 allen ook afkomstig uit de Drentse hoofdstad.

De man zou zich ongepast hebben gedragen richting een 4-jarig meisje in de speeltuin, waarop een aantal mensen op hem zou zijn afgegaan. Toen is een schermutseling ontstaat, als gevolg waarvan de 32-jarige man uit Assen is komen te overlijden.

De vijf mannen worden allen verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de man. Zij zijn zaterdag gehoord door de politie in Assen en de verhoren zijn zondag hervat. “Wie wat heeft gedaan, moet hieruit duidelijk worden. Wij nemen hier uitgebreid de tijd voor,” aldus een woordvoerder.

Maandag wordt sectie verricht op het lichaam van de overleden man. Mogelijk wordt dan meer bekend over de doodsoorzaak.

Toen de politie aankwam op plek, de Iemstukken in Assen, is nog geprobeerd de man te reanimeren. Maar dat mocht niet meer baten. De politie heeft veel mensen in de wijk gesproken. Het onderzoek richt zich op twee onderwerpen: het overlijden van het slachtoffer en een mogelijk zedengerelateerd delict.