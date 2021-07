In Noord-Holland zijn online geen afspraken meer in te plannen bij GGD-testlocaties

Beeld ANP

In heel de provincie Noord-Holland valt donderdag online geen afspraak te maken voor een coronatest bij de GGD. In Amsterdam lijken de teststraten helemaal volgeboekt en moeten mensen zonder auto uitwijken naar Zoetermeer. Maar ook in Schagen en Den Helder lijken er geen testplaatsen meer beschikbaar. Op andere plekken in Nederland hebben mensen ook moeite om een afspraak te krijgen, valt te lezen op sociale media.

Volgens een woordvoerder van de GGD is er wel genoeg plek om te testen. ‘Online valt geen afspraak te maken, dat gaan we oplossen, maar als mensen bellen moet een afspraak maken snel weer mogelijk zijn.’ Het gaat om een GGD-probleem: commerciële aanbieders van coronatesten zitten vrij vol maar er vallen wel afspraken te maken, zowel in Amsterdam als in de rest van de provincie.

Vakantiegangers

Volgens een woordvoerder van de GGD zijn de volle teststraten te wijten aan vakantiegangers die zich willen laten testen voor ze naar hun bestemming toe reizen. De hausse aan vakantiegangers, samen met het toenemende aantal besmettingen, leidt tot de volgeboekte testlocaties. Het probleem ligt volgens de GGD niet bij jongeren die zich massaal laten testen voor en na feestjes.

De GGD gaat, volgens de woordvoerder, zo snel mogelijk opschalen om aan de toenemende testvraag te blijven voldoen. ‘We werken met mensen die een nul-urencontract hebben. Dus als er meer behoefte is onder Nederlanders om zich te laten testen schalen wij op, en wanneer minder mensen zich willen laten testen schalen wij af. Hierdoor zijn er nu te weinig mensen op de locaties om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen.’