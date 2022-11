Nieuws

In hoger beroep 23,5 jaar cel voor ‘gewetenloze huurmoord’ op Iraniër Motamed

In de rechtszaal op Schiphol zijn Anouar A. (33) en Moreo M. (40) donderdag in hoger beroep veroordeeld tot 23 jaar en 6 maanden gevangenisstraf voor de moord op Ali Motamed, eind 2015 in Almere. Tegen de twee was begin deze maand respectievelijk 22 en 24 jaar cel geëist. Het gerechtshof sprak van ‘een kille, gewetenloze huurmoord’.