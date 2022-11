In hoger beroep 11 jaar cel voor aanslag op gebouw Telegraaf

Met een gestolen auto werd de voorgevel van dagblad De Telegraaf geramd. Daarna vloog de auto in brand. Beeld LAURENS BOSCH/ ANP

Tegen El H. was vorige maand twaalf jaar celstraf geëist. Het hof noemde de aanslag net als de rechtbank in 2020 ‘een doelgerichte, bewuste en professioneel voorbereide aanslag op een krant die al jarenlang schrijft over de zware en georganiseerde criminaliteit’ en ‘een aanval op de persvrijheid’. De rechtbank had El H., kopstuk van een bende die zich toelegde op autodiefstallen, veroordeeld tot tien jaar gevengenisstraf.

Bij de aanslag op De Telegraaf in de nacht van 26 juni 2018 werd met een gestolen bestelauto tweemaal de pui van het kantoorgebouw op de Basisweg in Amsterdam geramd. Daarna stak de bestuurder het voertuig in brand. Niemand raakte bij de actie gewond. Wel was sprake van forse schade. Vijf dagen eerder was het gebouw van van weekblad Panorama bestookt met een raketwerper.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: