In het Nederland van Pieter Omtzigt is minder armoede en leveren rijken voordeeltjes in

De partij is nieuw, maar Omtzigts plannen en ideeën zijn dat bepaald niet. Zijn ideologie is gestoeld op inbreng tijdens talloze debatten, lezingen en zijn boek. Wat wil Pieter Omtzigt met Nederland?

In het Nederland van Pieter Omtzigt is er minder armoede, hebben grote bedrijven minder lobbymacht, worden burgers niet vermalen door de overheid en kunnen superrijken fluiten naar hun belastingvoordeeltjes. Dat zal kiezers aanspreken.

Maar in dat land moeten de inwoners ook veel meer zelf gaan doen, ‘persoonlijke verantwoordelijkheid nemen’. Omtzigt beschrijft een verandering in ‘mentaliteit’, een samenleving ‘waar groepen burgers en werkgevers woningen bouwen voor hun stadsgenoten en werknemers, waar zorginstellingen en verzekeraars ook als verenigingen en onderlinge waarborgmaatschappijen opgericht worden’, schrijft de partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) in haar eerste officiële beginsel- en basisdocumenten.

Deze nadruk op verenigingen en persoonlijke verantwoordelijkheid klinken als een echo uit vervlogen tijden, uit het verzuilde Nederland. Wat dat betekent voor de beschikbaarheid van zorg en de toegang tot de woningmarkt zal blijken als plannen concreet worden.

Steviger rechtsstaat

Hoewel het partijprogramma van NSC pas in september af zal zijn, zijn de contouren van Omtzigts ideologie inmiddels bekend. De partijvisie komt voort uit meer dan tien lezingen, talloze Tweede Kamerdebatten en Omtzigts boek Een nieuw sociaal contract. De voormalige CDA’er wil vooral een steviger rechtsstaat, waarin burgers beter beschermd worden tegen de macht van de overheid.

Daarom moet het kiesstelsel anders, moet de Tweede Kamer weer de baas worden en zich niet laten overvleugelen door beleidsministeries waar modellen domineren en waar – volgens de schets van Omtzigt – een leger woordvoerders en machtige lobbyisten van het grootbedrijf de dienst uitmaken.

Wie Omtzigts ideeën leest, denkt: het CDA mag er trots op zijn dat de partij zo veel inhoudelijke invloed heeft op de komende verkiezingen, met voormalige partijgenoten (behalve Omtzigt ook nog BBB-leider Caroline van der Plas) die veel van het CDA-gedachtegoed verder verspreiden.

Bij Omtzigt druipt het CDA-jargon soms van de pagina’s. Het maatschappelijk middenveld wordt geprezen, de armoedeaanpak moet beter, de volkshuisvesting moet tot topprioriteit worden gemaakt. Het zijn plannen waar CDA-leider Henri Bontenbal blind voor tekent. Heel gek is dat ook niet: Omtzigt schreef als CDA’er nog mee aan het partijprogramma bij de vorige verkiezingen, de onderlinge verwevenheid is evident.

Bestuurscultuur

Maar de NSC-lijsttrekker zet ook al jaren een aantal stevige eigen accenten, vooral op het vlak van de bestuurscultuur, integriteit, tegenmacht en wetgeving. Na ontrafeling van de toeslagenaffaire is Omtzigt beducht voor brakke wetgeving die in de praktijk leidt tot vernietiging van mensenlevens. De parlementariër wil daarom dat Kamerleden meer controlemogelijkheden krijgen, dat wetgeving aan de grondwet getoetst moet kunnen worden, dat toezichthouders nog onafhankelijker worden en lobbypraktijken transparanter.

Het kabinet moet niet langer vervallen in ‘akkoordenpolitiek’ (klimaat, landbouw, pensioenen), besluiten over miljardenuitgaven moeten altijd met toestemming van de Tweede Kamer genomen worden, doceert Omtzigt. En: ‘De Nederlandse bestuurscultuur is ondoorzichtig en in zichzelf gekeerd en daarmee kwetsbaar voor (verborgen) corruptie’.

Veel van de plannen zijn nieuw noch exclusief: het kabinet is al langer bezig met verkenning van een Grondwettelijk Hof, Omtzigts anticorruptieaanbevelingen komen grotendeels van een Europees adviesorgaan. Maar belangrijk verschil: Omtzigt maakt van de bestuurscultuur en alles wat ermee samenhangt een prominent thema, terwijl andere partijen eerder kiezen voor klimaat, immigratie of zorg.

Verdeling van vermogen

Verder zet Omtzigt vol in op de aanpak van armoede (‘Vierhonderdduizend mensen leven in voedselnood’), extra woningbouw en minder rigide uitkeringsregels. Ook wil hij het mes zetten in ondoorzichtige belastingheffingen en fiscale voordelen waarvan vooral mensen met veel geld en grote bedrijven profiteren.

Belastingvoordeel voor privéjets vindt Omtzigt overbodig, extra accijns op champagne kan blijven, fiscale regelingen voor ‘Teslarijders’ moeten overboord: ‘Nederland heeft een van de allerscheefste verdelingen van vermogen in de wereld: de top 1 procent bezit een kwart het vermogen, de top 10 procent bezit 60 procent van het vermogen’.

Hoe alle plannen straks concreet per beleidsterrein – onderwijs, zorg, klimaat – uitpakken, is nog onduidelijk. Wat gebeurt er met het eigen risico in de zorg? Wil hij een asielquotum? Wat gebeurt er met de belastingtarieven voor middeninkomens? En of hij verpleeghuiszorg en woningbouw werkelijk tot verenigingstaak gaat maken, zal ook moeten blijken.

Op al die terreinen worden de komende weken de puntjes op de i gezet én zonder bijsluiter van het Centraal Planbureau). De rekenmeesters fungeren in Nederland vaak als financiële scheidsrechters van de partijplannen, maar Omtzigt doet niet mee aan die traditie.