In het grootse leven van homo universalis Rob Boonzajer Flaes (1947-2023) was geen dag saai

Antropoloog, muzikant, theatermaker, fervent zeiler: wat was Rob Boonzajer Flaes eigenlijk niet? Hij leefde groots en meeslepend en had toch altijd ruimte voor anderen. ‘Hij serveerde je geen blokje kaas, nee, eerder een hele kaas.’

Eén dag per jaar stond Monnickendam op zijn kop, als Rob Boonzajer Flaes en zijn vrouw Maaike Verrips in de grote tuin van hun huis het jaarlijkse paasfeest gaven, al bijna dertig jaar een traditie. Jaarlijks kwamen 100 tot 200 mensen, die muziek maakten, zongen en dronken. Wie zijn kinderen meenam, zag ze afgeleid en vermaakt worden, bijvoorbeeld door van groenten dierachtige wezens te knutselen.

Verrips: “Eigenlijk begon het als een zoektocht naar eitjes voor de kinderen, die enorm is uit de hand gelopen.” Maar het tekent hoe Rob was, zegt ze: groots en meeslepend, niet op een solistische manier, maar op een warme en gastvrije wijze.

Polka en accordeon

Rob Boonzajer Flaes kwam uit een gezin van drie uit Zeist; van zijn Amsterdamse moeder had hij zijn muzikale inborst geërfd. Toen zijn vader voor Philips ging werken, vertrok het gezin naar Eindhoven.

Boonzajer Flaes spreidde zijn vleugels uit naar Zwitserland om een opleiding tot tolk te volgen, maar wisselde na een halfjaar naar economie in Amsterdam. Toch promoveerde hij later in de antropologie: jarenlang deed hij onderzoek in Joegoslavië naar het zelfbestuur van arbeiders.

Verrips leerde hem kennen als eerstejaarsstudent in een van zijn werkgroepen. Hij zocht naar een andere manier om met antropologie bezig te zijn, zegt ze: zo maakte hij films over hoe muziek – zoals de polka en de accordeon – op verschillende plekken in de wereld tot bloei kwam.

Satelliettelefoon

Boonzajer Flaes uitte als een homo universalis zijn creativiteit op vele, verschillende manieren. Toen hij Verrips ontmoette, had hij haar meegenomen naar een theatervoorstelling waarin hij zelf speelde. Daar sloeg de vonk over.

"Hij speelde waanzinnig veel instrumenten, van de trekzak en piano tot de zingende zaag,” zegt Richtje Sybesma. Zij ontmoette hem toen beide gezinnen voor langere tijd op zee zeilden. Zij schetst zijn gastvrijheid: “Hij serveerde je geen blokje, maar bij wijze van spreken de hele kaas.”

Dat was in de tijd dat Boonzajer Flaes net Binoq had opgericht, een advies- en onderzoeksbureau waar Sybesma nu directeur van is. Een van de vruchten ervan is het Atana-programma, om diversiteit in raden van bestuur en toezicht te bevorderen. “Rob liet het niet los: ik zie hem nog bellend met satelliettelefoon op het voordek staan,” zegt ze.

Ook met Daphnee Chouchena werkte Boonzajer Flaes zo’n zeven jaar lang veel samen in die periode. Waar dat streven naar diversiteit vandaan kwam? “Hij vond het gewoon van de zotte dat het was zoals het was.” Zij noemt een van zijn bekendste uitspraken: we doen niet in lijstjes, maar in persoonlijkheden.

Navertellers

Tweeëneenhalf jaar geleden maakte Boonzajer Flaes een lelijke val in zijn eigen huis, waardoor hij zijn nek en vele botten brak.

Over die val sprak hij later in de voorstelling Navertellers, met andere mannen die de dood in de ogen hadden gekeken. Dat deed hij samen met Terts Brinkhoff, oprichter van theaterfestival De Parade. “Zelfs toen hij nog in gruzelementen lag na zijn val, maakten we samen muziek.”

Brinkhoff was al goede vrienden met Boonzajer Flaes, toen hij met zijn gezin in woningnood zat. “Rob zei dat ik meteen naar hem toe moest komen in Monnickendam. Binnen twee dagen hadden we een huis.”

Maar net voordat zijn revalidatie was voltooid, kreeg Boonzajer Flaes vreselijk nieuws: hij had vergevorderde blaaskanker. Behandelingen sloegen niet aan. Tot halverwege maart dit jaar stond Boonzajer Flaes op het podium. “Als hij op het podium stond, leek hij wel de Heilige Geest,” zegt Brinkhoff. “Maar daarna was hij weer zo ziek als daarvoor.” Half maart van dit jaar stopte Boonzajer Flaes ermee.

Nog enkele weken werd de voorstelling zonder Boonzajer Flaes gespeeld, al stond zijn stoel elke keer nog op het podium, met enkele van zijn favoriete instrumenten erop. De dag vóór zijn overlijden was er op de maandelijkse sociëteitsdag van Binoq Atana voor Boonzajer Flaes geapplaudisseerd; het laatste uur van zijn leven zong hij met zijn gezin.

Op 15 juni overleed Rob Boonzajer Flaes op 76-jarige leeftijd. Hij laat, naast Verrips, drie zoons na.