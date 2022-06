In herfst weer een prik, maar waarschijnlijk niet voor iedereen

Emeritus hoogleraar Vaccinologie Ben van der Zeijst: “Voor mensen onder de 65 jaar is een extra vaccinatie vermoedelijk niet nodig.” Beeld REMKO DE WAAL/ANP

Kunnen we op korte termijn al een nieuwe vaccinatieronde verwachten?

“De bescherming van de eerdere vaccinaties en reeds doorgemaakte infecties tegen ziekenhuisopname en sterfte is nog altijd op een hoog niveau. Zolang dat zo blijft is er geen aanleiding om mensen weer te gaan inenten,” zegt Marc Bonten, OMT-lid en arts-microbioloog in Utrecht. “Dus vooralsnog zie ik geen aanleiding om nu zo’n campagne in werking te zetten.”

In het najaar ligt dat anders. “Ik acht de kans heel groot dat er dan opnieuw gevaccineerd gaat worden.”

Een besluit daarover moet het ministerie van Volksgezondheid nemen, dat donderdag de laatste hand legde aan een brief aan de Tweede Kamer over de langetermijnstrategie.

Welke vaccins gaan dan gebruikt worden?

Vier farmaceutische bedrijven – Pfizer/BioNtech, Moderna, het Spaanse Hipra en Sanofi uit Frankrijk – ontwikkelen al enige tijd een aangepast vaccin, dat beter zou moeten werken tegen de varianten van het coronavirus. “Ze zijn allemaal behoorlijk ver,” zegt emeritus hoogleraar Vaccinologie Ben van der Zeijst, die meekijkt met de Europese Unie naar nieuwe vaccins. Afgelopen woensdag presenteerde Moderna de eerste, gunstige resultaten van testen met een aan de omikronvariant aangepast vaccin. Van der Zeijst: “Alle vier komen met zogenoemde bivalente vaccins, gebaseerd op bestaande varianten van het coronavirus.”

Dat vergroot de kans dat het vaccin ook goed werkt tegen toekomstige varianten.

Kan Nederland snel over de aangepaste vaccins beschikken?

“De meeste farmaceuten hebben al een paar honderd miljoen aangepaste vaccins ‘voorgeproduceerd’,” zegt Van der Zeijst. Het Spaanse Hipra verwacht in juli goedkeuring van het Europees medicijnagentschap EMA te krijgen. Het is de bedoeling dat bedrijven waarmee Nederland al eerder contracten heeft afgesloten, bij toekomstige leveranties aangepaste vaccins gaan leveren. In eerste instantie zal het dan om een mix van de huidige en nieuwe vaccins gaan.

Welke groepen komen straks in aanmerking voor een nieuwe prik?

Vermoedelijk ouderen (65- of 70-plussers) en kwetsbare groepen, zoals kankerpatiënten en anderen met een niet goed werkend immuunsysteem. Voor mensen onder de 65 jaar is een extra vaccinatie vermoedelijk niet nodig. “Die hebben nog altijd een goede bescherming tegen ernstige ziekte of sterfte,” aldus Van der Zeijst. “De vaccinatiebereidheid onder jongeren zal ook verder afnemen,” verwacht hij. “Je ziet al dat bijna geen kinderen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid tot een booster.”

Het zal wellicht anders zijn als er een nieuwe variant komt die ziekmakender is dan omikron. Als die bijvoorbeeld de kenmerken heeft van de deltavariant, die tot begin dit jaar dominant was in Nederland, kan het nodig zijn grotere groepen weer te gaan vaccineren, aldus Marc Bonten. “Het hangt er ook vanaf wat het doel van het kabinet is. Als je niet alleen de druk op de ziekenhuizen wilt verminderen, maar mensen ook wilt beschermen tegen de gevolgen van long covid, kun je eerder besluiten tot een grote vaccinatieronde.”

Dat laatste kan ook wanneer zoveel mensen besmet raken door een nieuwe variant, dat de samenleving ontwricht dreigt te raken. “Vaccinaties kunnen enigszins helpen om het aantal besmettingen terug te dringen.”

Hoe snel kunnen de GGD’en een nieuwe vaccinatiecampagne opzetten?

Volgens minister Ernst Kuipers zijn ze daar redelijk vlot toe in staat. Op dit moment zouden ze 300.000 prikken per week kunnen zetten, over drie weken 500.000 en over zes weken 1,5 miljoen. Of dat in de praktijk ook lukt en niet wordt vertraagd, vooral door gebrek aan menskracht, zal moeten blijken.