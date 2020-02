In heel Nederland ophokplicht voor pluimvee wegens vogelgriep

Beeld ANP

Eerder vandaag maakte de NVWA bekend dat alle vervoersmiddelen met daarin pluimvee vanuit Duitsland onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een tweede reiniging of ontsmetting moeten ondergaan. Deze verplichting geldt ook voor vrachtwagens met pluimvee uit Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië en Tsjechië. De ophokplicht in Nederland geldt vanaf middernacht.

Op 31 december was in Oost-Polen een uitbraak met een variant van het ziekteveroorzakende vogelgriepvirus. Inmiddels zijn uitbraken gemeld in meerdere landen in Midden- en Oost-Europa (Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Oekraïne). Ook zijn er twee dode, besmette wilde vogels gevonden: een in Polen en een in Duitsland vlakbij de Poolse grens. Omdat de meest recente besmetting in Bretzfeld, Duitsland, westelijker is dan eerdere besmettingen, voert het ministerie nu een ophokplicht in. Dit om te voorkomen dat bedrijven in Nederland besmet raken.



Over vier weken komt een deskundigengroep bij elkaar om de situatie van dat moment te beoordelen. Als er dan geen nieuwe uitbraken zijn geweest, kan de ophokplicht worden ingetrokken.

Zorgen

Nederlandse boeren maken zich al een tijdje zorgen over het vogelgriepvirus. In Nederland zijn er zo’n 100 miljoen kippen. De laatste keer dat er een ophokplicht gold na uitbraak van de vogelgriep was in 2017. Toen gold die voor vijf maanden. De ophokplicht draaide voor veel pluimveehouders uit op een financiële strop. In 2003 was de uitbraak zelfs zo groot dat een derde van de totale pluimveestapel geruimd moest worden. Dit leverde een schadepost op van 300 miljoen euro.

Eind vorige maand wilde minister Schouten van Landbouw nog geen ophokplicht invoeren. Toen was de kans nog klein dat de vogelgriep in Nederland zou uitbreken, meldde Schouten. “Een ophokplicht heeft gevolgen voor het dierenwelzijn en bedrijven met vrije-uitlooppluimvee,” zei ze toen.