In Den Haag willen sekswerkers wel verhuizen naar nieuwe prostitutiebuurt

In Amsterdam gaat het verplaatsen van de prostitutieramen veel moeizamer. Beeld ANP

1. Wat is het plan in Den Haag?

In dezelfde periode dat burgemeester Femke Halsema weer een voorzichtige stap zette naar een alternatief voor de raamprostitutie op de Wallen, worden in de gemeente Den Haag reuzensprongen genomen om het sekswerk te verplaatsen.

De eerste tekening voor een nieuwe prostitutiebuurt staat op papier en de contracten liggen klaar voor een deal met de NS voor de pacht van een kavel, de Sporendriehoek genaamd, waar gebouwd kan worden. De beoogde locatie ligt tussen drie treinsporen in, zonder directe omwonenden, maar is tegelijk goed bereikbaar en vlak bij het centrum van de stad. Het prestigieuze ontwerp­bureau UN Studio heeft de schetsen gemaakt.

2. Hoe gaat de plek eruitzien?

Al sinds 2010 wordt in de hofstad gesproken en nagedacht over de verplaatsing van 322 ramen in de Doubletstraat en de Geleenstraat, nabij station Hollands Spoor, naar de nabijgelegen Sporendriehoek. Hiervoor moeten 298 nieuwe werkplekken in de plaats komen, gebouwd in twee verdiepingen met ramen en peeskamers, met daarbij andere voorzieningen zoals parkeergelegenheid, horeca, een minisupermarkt, een zonnebankstudio, een kapper of schoonheidsspecialist. Het gaat dus niet om een erotisch centrum of prostitutiehotel, maar openbaar toegankelijke straatjes met raambordelen.

3. Waarom wil Den Haag de huidige raambordelen weg hebben?

De buurten rond de Doubletstraat en de Geleenstraat zijn de overlast van de vele bezoekers meer dan zat, en hebben zich goed georganiseerd. Daarnaast is er onder de sekswerkers ontevredenheid: de panden van de raambordelen zijn oud, verloedering dreigt, en het toezicht is er lastig te organiseren. Ook hier staat het oude verdienmodel onder druk, steeds meer sekswerkers willen ook online klandizie kunnen ontvangen op hun werkplek, iets dat verboden is in raambordelen.

Het doel is om nieuwe, veilige, comfortabeler werkplekken te creëren die beter betaalbaar zijn voor de sekswerkers. In de straten die achterblijven, worden woningen, winkels en kantoorruimte ontwikkeld. Er is nog geen financiële deal, maar de stemming is hoopvol. ‘Een sluitende businesscase lijkt mogelijk,’ schreven de Haagse wethouders Boudewijn Revis en Kavita Parbhudayal vorige week.

4. Gaan de eigenaren van de bordeelpanden en de sekswerkers meewerken met de gemeente Den Haag?

Vooralsnog wel. ‘Sekswerkers en seksondernemers/seksondernemingen hebben interesse in betere fysieke faciliteiten, met een eerlijker verdienmodel, waarbij reële prijzen voor de geboden faciliteiten worden gevraagd,’ schrijven de wethouders.

Ook blijkt uit een marktverkenning dat er diverse commerciële en non-profitontwikkelaars zijn die de nieuwe rosse buurt willen realiseren. De manier waarop het gebouw geëxploiteerd moet worden, ligt ook niet vast. Sommige huidige bordeelhouders willen huren, anderen kunnen hun bezit in de Geleen- en Doubletstraat ruilen voor een deel van het eigendom van de nieuwe prostitutiebuurt. Ook aan een aandeel voor de sekswerkers zelf wordt gedacht. Wanneer de verplaatsing begint, is nog onduidelijk, de Haagse raad moet nog een besluit nemen over het gebied.