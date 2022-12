In Den Haag beseffen ze opeens: ‘Wij vechten niet maar zien het wél als onze oorlog’

Al vóór Poetin Oekraïne binnenvalt, is het kabinet voorbereid op een oorlog van dat land met Rusland. Een reconstructie van de turbulente maanden waarin ministers besluiten moesten nemen.

De gezichten staan strak in het Torentje. Premier Mark Rutte en een handjevol ambtenaren staren naar een telefoon. Vanuit de speaker klinkt een bekende stem uit Kiev: de Oekraïense president Volodimir Zelenski. ‘Stay safe Volodimir, stay safe,’ drukt Rutte hem op het hart.

Als de verbinding is verbroken, kijken de aanwezigen elkaar aan. Iemand brengt koffie, volgende overleggen wachten. Zij kunnen weer over tot de orde van de dag. Maar zullen ze Zelenski’s stem ooit nog horen? Een ambtenaar: “Misschien ligt zijn lichaam morgen ergens op straat.”

We spraken het afgelopen halfjaar met zestien betrokkenen in Nederland en daarbuiten – bewindslieden, diplomaten, ambtenaren, militairen, parlementariërs en deskundigen – om te reconstrueren wat er achter de schermen gebeurde voor en ná de uitbraak van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne op 24 februari.

Thuis op de bank in Amsterdam kijkt Kajsa Ollongren woensdagavond 23 februari met haar zoons naar Benfica-Ajax in de Champions League. Na het gelijkspel gaat de minister van Defensie niet ontevreden slapen. Kort na vier uur gaat de telefoon over. Ze hoort de stem van generaal-majoor Jan Swillens, de baas van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. “Ze zijn binnengevallen, op alle fronten.”

Ollongren belt meteen minister-president Mark Rutte in zijn Haagse appartement uit bed. Die blijkt al wakker. De avond ervoor heeft Rutte nog contact gehad met Zelenski. Seinde die hem al in over het naderende onheil?

Kort na vieren gaat ook de telefoon van minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Op de vaste lijn belt alleen familie. Nu is het zijn particulier secretaris die hem vertelt dat de invasie is begonnen.

Een andere wereld

Als Hoekstra onderweg is naar Den Haag denkt hij terug aan hoe hij pas zeven weken geleden op het bordes van Paleis Noordeinde stond. Op de achterbank van zijn dienstauto realiseert Hoekstra zich: alle plannen van het vierde kabinet-Rutte kunnen de prullenbak in. De wereld is nu anders.

Toch komt de oorlog niet als een verrassing. Begin februari zijn Rutte en Hoekstra op bezoek bij Zelenski in Kiev. De Oekraïense president is somber. Alle seinen staan op rood, zegt hij, een aanval is aanstaande. Maar, zo drukt hij zijn Nederlandse bezoek op het hart: vertel dat vooral niet aan de buitenwereld. Zelenski speelt dan publiekelijk nog mooi weer. Hij is bang voor massale paniek. De veronderstelling is dan nog: áls de Russen komen, houdt Oekraïne niet lang stand. De stemming is somber als Rutte en Hoekstra uit Kiev vertrekken.

Niet iedereen in Europa is ongerust. De week voor de inval zijn Ollongren en Hoekstra in München met tal van Europese collega’s op de 58ste Veiligheidsconferentie in het Bayerischer Hof-hotel. Daar is scepsis over de stelligheid waarmee de Amerikanen verkondigen dat de troepenopbouw zorgwekkend is. Deden ze dat in 2003 ook niet, toen de VS ten onrechte claimde dat er massavernietigingswapens in Irak waren? De stemming is dat het zo’n vaart niet zal lopen.

Dat verandert als Ollongren doorreist naar een overleg met defensieministers op Belvoir Castle, in de buurt van het Engelse Nottingham. Een helikopter brengt ze ernaartoe. Hun bijeenkomst wordt afgebroken door een onaangekondigde speech van Poetin. Daarin stelt hij dat de Donbas eigenlijk Russisch grondgebied is. De Baltische ministers zijn in alle staten: het staat te gebeuren, we moeten nú terug naar onze hoofdsteden! Ollongren beseft: dit is een kantelmoment. Als Estland, Letland en Litouwen zó reageren, dan moeten we dat serieus nemen. Zo’n 48 uur later begint de Russische inval.

Bloed naar de grens

Op het Navo-hoofdkwartier in Brussel is de twijfel ook weg. Op 23 februari staat admiraal Rob Bauer, voorzitter van het Militair Comité peinzend voor de kaart van Oekraïne in zijn kantoor. De Russen hebben 180.000 man aan de grens staan, inclusief materieel, munitie, veldhospitalen. Dat is voor een oefening wel erg over de top. En als er óók bloed naar de grens wordt gebracht, dat beperkt houdbaar is, dan kan er maar één weg voorwaarts zijn: Oekraïne in. Komende nacht, daar is Bauer van overtuigd, gaat zijn telefoon. Hij krijgt gelijk.

Op het ministerie van Algemene Zaken wordt de ochtend van 24 februari de Raad Veiligheid en Inlichtingen (RVI) bijeengeroepen. Daar schuiven de bazen van de veiligheidsdiensten aan, de Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim, premier Rutte, Ollongren, Hoekstra, minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid en energieminister Rob Jetten. In deze kabinetscockpit, die op 1 maart wordt omgedoopt tot ‘RVI Oek’, wordt de rest van het jaar alles rond Oekraïne besproken.

Intussen hangen Rutte, Hoekstra en Ollongren voortdurend aan de telefoon met buitenlandse collega’s of stappen in een vliegtuig naar een Europese hoofdstad. De EU blijkt zeldzaam eensgezind: er worden ongeëvenaarde sanctiepakketten afgesproken, de Europese Vredesfaciliteit – een fonds van 11 miljard – wordt voor het eerst in de geschiedenis gebruikt om wapens van te kopen.

In de ministerraad worden de andere vakministers bijgepraat door het ‘oorlogskabinet’. “We krijgen elke week een stukje buitenlandles,” zegt een van hen. Rutte, Hoekstra en Ollongren benadrukken keer op keer dat deze oorlog op Europees grondgebied niet vanzelf weggaat. “Wij vechten niet, maar we beschouwen het wel als onze oorlog,” zeggen de drie ministers tegen iedereen die het wil horen.

In de ministerraad gaat het vaak over wapenleveranties. Zoals: is er wel een verschil tussen offensieve en defensieve wapens in een oorlogssituatie? Wapens zijn wapens, zegt minister Ollongren, het gaat om de manier waarop ze gebruikt worden. En Oekraïne verdedigt zich tegen de Russische agressie.

Zwaarste geschut

Na ruim een maand oorlog komt levering van het zwaarste geschut van de landmacht ter sprake. Het gaat om de pantserhouwitser. Een kanon op rupsbanden, dat nog het meest weg heeft van een tank. Voor uitleg over deze mechanische artillerie heeft Ollongren in de ministerraad een geheim wapen: minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. Zij was in Afghanistan commandant van een detachement pantserhouwitsers en ‘Hanke weet er meer van dan Kajsa’. Bruins Slot vertelt over het bereik van een houwitser, en het effect ervan. Dat is ‘overtuigend’, zegt een aanwezige. In de ministerraad geldt bij alles omtrent Oekraïne: eerst bespreken, dan besluiten. Iedereen moet erachter staan.

Niet dat er nooit discussie is. Rond mei is het Jetten die de vraag stelt: waar stopt het? En is er een plan voor daarna? Wie bepaalt wanneer de oorlog voorbij is? Oekraïne, de VS of Europa? Daarop wordt er een presentatie gegeven, met verschillende scenario’s en hoe Nederland daarnaar kijkt. Wel zijn er bewindspersonen die zich afvragen hoe realistisch het is dat het conflict, zoals Oekraïne zegt, pas over kan zijn als de in 2014 geannexeerde Krim bevrijd is.

Zo blijft tot op de dag van vandaag het adagium: we steunen Oekraïne onvoorwaardelijk. “We kunnen ook moeilijk zeggen: we steunen Oekraïne tot de gasprijs boven de x euro per kubieke meter komt,” zegt een betrokkene die de oorlog vanuit Brussel volgt. “Het belang van het niet-winnen van Rusland is groter dan de pijn die we in onze portemonnees voelen.”

Want ook in Nederland wordt de oorlog steeds harder gevoeld. Al in december 2021 ‘bestelt’ premier Rutte noodscenario’s bij het ministerie voor Economische Zaken en Klimaat. Wat als Poetin de gaskraan helemaal dichtdraait? Iedereen roept dan nog: dat gebeurt nóóit. Rutte is er niet gerust op: “Er zit iemand in het Kremlin die niet helemaal normaal denkt.”

Gasprijs piekt

De gaskraan gáát dicht, en de gasprijs stijgt. Elke keer dat minister Jetten zijn telefoon opent, ziet hij de grafiek van de TTF, de handelsmarkt voor gas. De lijn piekt eind augustus. Pas tegen Prinsjesdag bezwijkt het kabinet voor de druk om de ergste energiestijging voor huishoudens en bedrijven te dempen.

Bij militairen klinkt gemor over het enthousiasme waarmee Nederland voor vele miljoenen wapens weggeeft. Eerst gaan spullen op transport die defensie toch al wil verkopen, daarna zijn het munitie en materieel dat de krijgsmacht kan missen, maar daarna ‘doet het pijn’ bij de militairen. Bij de pantserhouwitsers bijvoorbeeld. Daar wilde de landmacht toch de eigen slagkracht mee vergroten?

Ollongren gaat het zelf met de Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim aan de militairen uitleggen. Uiteindelijk is er begrip, zegt een betrokkene. “Degenen die Oekraïense militairen trainen, zijn ook trots en vinden het eigenlijk wel mooi dat wij als Nederland in staat zijn hen naar het front te sturen met dit materieel.”

Hoekstra is de eerste Nederlandse bewindspersoon die naar belegerd Oekraïne afreist. In mei gaat hij samen met de Duitse minister Annalena Baerbock naar Kiev. Later volgen premier Rutte (in juli) en Ollongren en Schreinemacher (in augustus). Reizen naar Oekraïne blijven strikt geheim; ook ambtenaren mogen er het thuisfront niks over vertellen.

Geblindeerde trein

Pas als het donker is verschijnt ergens in het oosten van Polen op een perron een geblindeerde trein. De locomotief rijdt met een of twee treinstellen – afhankelijk van de grootte van de delegatie – door het holst van de nacht. Af en toe blijft de speciale trein om onverklaarbare redenen stilstaan. In de coupé weten ze: staat de trein stil, dan dreigt er onraad. De reis duurt úren, soms 11,5 uur, soms 15 uur. Een van hen, met gevoel voor understatement: “Dat zijn geen reisjes die je dagelijks maakt.”

Als Rutte op 11 juli bij Zelenski op bezoek gaat, kan Nederland zelf niet meer pantserhouwitsers leveren. De Nederlandse krijgsmacht moet wel een minimumaantal op eigen grondgebied houden. De premier kan wel nieuwe pantserhouwitsers voor hem bestellen. Dat doet het kabinet dan ook, bij een Poolse fabriek.

De reizen naar Kiev maken diepe indruk op de bewindspersonen. “Door de houding van politici, militairen, maar ook gewone Oekraïners: wij gaan dit liedje helemaal uitzingen, wij gaan dit winnen en blijf ons alsjeblieft steunen,” zegt een minister. Het sterkt het kabinet in de gedachte die sinds 24 februari al in het hoofd van de meest betrokken bewindslieden is genesteld: Nederland blijft naast Oekraïne staan. Whatever it takes.