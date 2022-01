In debat over versoepelingen ligt coronatoegangsbewijs onder vuur

Tijdens de traditionele briefing aan Tweede Kamerleden door RIVM-kopstuk Jaap van Dissel bleek al wel waar een deel van het parlement op aast: nog meer vrijheid. Maar Van Dissel hield woensdagochtend een pleidooi om de voet op de rem te houden.

Steeds meer mensen raken voor de tweede keer besmet met het coronavirus, het aantal infecties zal alleen nog maar toenemen, net als de ziekenhuisopnames, waarschuwde hij. In Denemarken en Engeland gaan coronarestricties achter elkaar de prullenbak in, maar die vergelijking gaat mank, vindt Van Dissel.

Toch zet ook regeringspartij ChristenUnie de aanval in op de voorwaarden die gepaard gaan met de versoepelingen. Zo is 3G (getest, gevaccineerd, genezen) van toepassing op het gros van alle heropeningen. Van de horeca tot cultuur, van sauna’s en dierentuinen: bijna overal wordt dat middel nu gebruikt. Maar volgens ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers moet er nagedacht worden over wanneer de toegangspas kan worden ‘losgelaten’. “In een endemische fase zijn niet alle maatregelen meer gepast. We moeten ook waken voor de vrijheid van mensen, oog hebben voor de proportionaliteit,” zei Segers. Ook de SP is kritisch: “We moeten er voor waken dat de coronatoegangspas niet semi-permanent wordt,” zei Maarten Hijink.

Regeringspartner VVD wil nog niet zover gaan. “Ik ben nog niet klaar om middelen uit te sluiten,” aldus Judith Tielen (VVD). “We zijn nog niet bij het eindspel.”

Het kabinet wil juist wel door met 3G en dat zelfs uitbreiden naar plekken, indien nodig, zoals de werkvloer en de supermarkt. Ook neigt het naar 2G voor bepaalde plekken. Uit onderzoek door de TU Delft bleek dat het effect momenteel ‘beperkt’ zou zijn, omdat de vaccinaties mensen niet goed zouden beschermen tegen besmetting door de omikronvariant. Kuipers houdt echter vol dat het 3G-beleid een ‘dempend effect’ heeft.

Woensdag beëindigde het kabinet de harde lockdown, vrijwel alle sectoren kunnen onder voorwaarden weer open van 05.00 tot 22.00 uur. Dit maatregelenpakket loopt tot 8 maart, over drie weken weegt het kabinet alles opnieuw.

‘Drie weken op ons voor’

Dat Denemarken nu wel besluit tot het loslaten van veel restricties en Nederland nog niet, komt volgens Van Dissel door ‘een combinatie van factoren: “Ze liggen drie weken op ons voor, er is meer geboosterd en je moet kijken naar de opvolging van leefregels. Wij hadden een zeer grote belasting van ziekenhuizen voor deze golf, dan wil je ook niet meteen een toename zien.”

Nu al raakt 1 op de 50 Nederlanders besmet en lopen teststraten over. Dat wordt alleen maar meer. Wekelijks kunnen straks in totaal tot wel 2 miljoen mensen uitvallen door infectie en quarantaine, stelde minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid (D66) dinsdag.

Experts houden rekening met dagelijks 100.000 omikroninfecties – ‘een duizelingwekkend aantal’, zei Van Dissel: “De toename zien we nu met name onder schooljeugd. Het aantal ziekenhuisopnames neemt de laatste dagen weer licht toe, de kanteling lijkt gekomen na de daling de afgelopen weken.”

Ondertussen moet de zorg nog altijd een enorme inhaalslag maken: in totaal schatten ziekenhuizen dat ze samen nog 130.000 ingrepen achterlopen. Door de Coviddrukte moesten veel operaties wijken.