In de winter dagelijks 70.000 tests nodig: ‘Ik maak me wel wat zorgen’

De testcapaciteit staat onder druk nu steeds meer mensen zich melden voor een ‘prettest’, stelt de GGD. Alleen mensen mét klachten moeten zich laten testen op corona, benadrukken ze daar.

1. Waarom mogen alleen mensen mét klachten zich laten testen?

Het doel van het testbeleid is het coronavirus indammen. Mensen met koorts, keelpijn of een snotneus hebben een grotere kans op een coronabesmetting, dus is het zinvoller om die personen te testen dan personen zonder klachten. “Wij doen geen prettests voor nieuwsgierige mensen,” aldus een voorlichter van de landelijke GGD. Dat beleid hebben de GGD’s al vanaf juni, maar ze constateren dat steeds meer mensen zónder klachten zich melden, waardoor de capaciteit in de knel komt.

2. Hoeveel tests moet Nederland in de wintermaanden aankunnen?

Ongeveer 70.000 tests per dag, zo berekende het RIVM. Dat is ruim drie keer zoveel als de hoeveelheid die nu al druk op de capaciteit legt. In de wintermaanden circuleren verschillende verkoudheidsvirussen die dezelfde klachten veroorzaken als het coronavirus, waardoor meer mensen moeten worden getest.

“Ik maak me wel wat zorgen over de wintermaanden,” zegt De Jong, tevens lid van het Outbreak Management Team. Ook Edwin Boel, als projectleider van het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK) mede verantwoordelijk voor de testcapaciteit, is bezorgd. Nederland is mede afhankelijk van de testfabrikanten, zei Boel eind juli al in het AD. “Hun positie is kwetsbaar.” Bovendien wil de hele wereld coronatests.

3. Hoeveel mensen laten zich door de GGD’s testen?

Vorige week ging het om 20.000 tests per dag, de weken ervoor om 14.000 tests per dag, een stijging van 37 procent.

De GGD’s kunnen de toename niet verklaren. Soms lijkt er een verband met berichtgeving in de media, maar lang niet altijd, zegt een voorlichter. Misschien komt de toename omdat de zomervakantie ten einde is en werkgevers hun werknemers vragen om via een – gratis – test bij de GGD het zekere voor het onzekere te nemen.

Maar ook commerciële testbureaus hebben het druk, zegt een voorlichter van KLM, dat via KLM Health Clinics coronatests voor 145 euro aanbiedt. Wie naar Griekenland of Curaçao vliegt, moet een recent bewijs van een negatieve testuitslag overleggen. De testuitslag van een GGD is daarvoor ontoereikend, omdat de GGD bijvoorbeeld geen ‘officieel’ document uitgeeft om te kunnen overhandigen.

4. Is een coronatest foutloos?

Nee, net als bijna alle medische tests is de coronatest niet foutloos. Bij mensen die al drie dagen klachten hebben, filtert een coronatest 80 procent van de coronapositieven eruit, schrijft internist-infectioloog Joost Wiersinga (Amsterdam UMC) in het wetenschappelijke tijdschrift Jama. Bij mensen zónder klachten is de foutenmarge een stuk groter, zegt viroloog Menno de Jong (Amsterdam UMC). Hoe groot die foutenmarge precies is, is onduidelijk, omdat het mede afhangt van de mate waarin het virus in de samenleving circuleert.

5. Welke foute uitslagen kan een coronatest opleveren?

Er zijn twee verkeerde testuitslagen: fout-positief en fout-negatief. “Bij een fout-positieve uitslag zegt de test dat je coronapositief bent, terwijl je in werkelijkheid coronanegatief bent. Dan moet je dus onterecht in quarantaine,” aldus De Jong.

Een fout-negatieve uitslag – de test zegt coronavrij, maar je bent in werkelijkheid met corona besmet – is gevaarlijker. Een fout-negatieve uitslag kan bijvoorbeeld iemand krijgen die zonder klachten, maar met een ontraceerbaar lage virushoeveelheid in de teststraat verschijnt. Als diegene een paar dagen later wel klachten krijgt, denkt hij vanwege de negatieve testuitslag onterecht dat het geen Covid-19 is. “Die mensen gaan niet in quarantaine, maar blijven rondlopen en vergroten dan juist de kans op virustransmissie,” aldus De Jong.