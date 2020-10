In De Efteling staan nog overal lange rijen: ‘We geloven dat het verantwoord is’

Ook nu de tweede coronagolf Nederland overspoelt, blijft het druk in De Efteling. Hoe verantwoord is dat? ‘Het is ook belangrijk dat mensen in deze vervelende tijd even hun zorgen kunnen vergeten.’

‘Blijf zo veel mogelijk thuis’, is de boodschap die Mark Rutte het volk nu al een paar weken meegeeft. Maar anders dan de horeca blijven dierentuinen en pretparken gewoon open: de grote hamer waarmee het kabinet het coronavirus wil ‘platslaan’ heeft hen ongemoeid gelaten. En dus is het op deze zaterdag behoorlijk druk in De Efteling, het grootste recreatiepark van Nederland. “Er zijn vijftienduizend mensen,” zegt een beveiliger halverwege de middag. Een woordvoerster van De Efteling zal later zeggen dat het er ‘heel wat minder zijn’, maar exacte cijfers wil ze niet geven.

Meteen maar naar de hamvraag: hoe verantwoord is zo’n mensenmassa in een tijd dat de tweede coronagolf het land voor grote problemen stelt? Is het niet de hoogste tijd om een voorbeeld te nemen aan België, dat vrijdag besloot de pretparken op slot te doen ?

Op een bankje met zicht op topattractie Baron 1898, waar een 37,5 meter diepe duikvlucht een garantie is voor gegil en geschreeuw, zijn Henk en Jenny Steenbergen uit Bergen op Zoom neergestreken. Met vier naaste familieleden vieren ze vandaag hun gouden huwelijk. Twee kleinkinderen staan in de rij voor de Baron, zelf laten ze die beker graag aan zich voorbij gaan. “Het is wel te doen,” zegt Henk. “Het is niet zo druk als anders. En we wilden dit uitje toch graag door laten gaan.”

Efteling Beeld BD

Tien weken op slot

Tijdens de eerste coronagolf ging De Efteling bijna tien weken op slot . Nu mogen de pretparken de helft van het maximumaantal toeschouwers toelaten. Voor De Efteling moet een tijdslot geboekt worden. Overal in het park staan borden die herinneren aan de maatregelen, de wandelpaden zijn voorzien van looplijnen en er is vrijwel geen hek te vinden dat niet beplakt is met witte of rode tape. In Kaatsheuvel weten ze dat corona geen sprookje is, zoveel is duidelijk. Maar houden mensen zich ook aan de regels?

Het antwoord laat zich raden: lang niet allemaal. Het is niet moeilijk om vast te stellen dat er toch groepjes mensen samenklitten, veel te dicht op elkaar. De Efteling heeft beveiligers en ‘crowd controllers’, maar vijftienduizend mensen vallen niet helemaal onder de knoet te houden. In de lange rijen voor topattracties als Joris en de Draak (waar de wachttijd oploopt tot zeventig minuten), de Python en de Baron lijkt het erop dat mensen de heilige anderhalve meter respecteren, maar wandelend van de ene naar de andere attractie wordt die richtlijn continu over het hoofd gezien. Bewust of onbewust.

“Perfect wordt het nooit,” zegt Rotterdammer Gerard, die even uitblaast op een bankje. Zijn vrouw en twee jonge kinderen zijn naar de Python, hij pakt even zijn krant. “Ik ben zelf niet zo bevreesd dat ik het virus krijg. Dit is ook een van de weinig leuke dingen die je nog kunt doen. Je kunt een keer naar het strand of naar het bos, maar met kinderen wil je ook wel eens iets anders. De mensen van De Efteling doen wel hun best, dat zie je wel. En in de supermarkt is het zeker zo druk als hier. En in de Rotterdamse koopgoot ook. Maar het is een dilemma, dat snap ik. Als je alles op slot gooit, heeft dat ook dramatische gevolgen.”

Beeld BD

‘We hadden de kaartjes al’

Om het coronavirus te beteugelen, zou het beter zijn om pretparken als De Efteling te sluiten, beseft ook de Delftse studente Basia van Rijt. Samen met enkele huisgenoten is ze zaterdagmorgen toch naar Brabant gereden. “Jazeker, we hebben het wel over de risico’s gehad. Maar we hadden de kaartjes al een paar weken geleden gekocht, dus zijn we toch maar afgereisd. En hier proberen we zo veel mogelijk op te letten.”

Woordvoerster Mariëtte Siezenga van De Efteling erkent zonder dralen dat het ondoenlijk is om op alle bezoekers op alle momenten van de dag aan de maatregelen te houden. “Het lastige is dat mensen toch de drukke plekken blijven opzoeken. En sommige mensen hoor je ook wel zeggen dat als ze eenmaal hier zijn, ze even niet aan corona willen denken. Maar het moet wel natuurlijk. We geloven nog steeds dat het verantwoord is om open te blijven. Als we ergens over twijfelen, overleggen we dat met de Veiligheidsregio. En met onze eigen branche kijken we ook voortdurend naar de regels. Maar vergeet niet dat het ook belangrijk is dat mensen in deze vervelende tijd even hun zorgen kunnen vergeten.”