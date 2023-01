In de Conradstraat hebben bewoners permanent natte voeten: ‘Uit de plinten groeien paddenstoelen’

Beeld Jennifer Gijrath

“In de kast waar de meter zit, zat een zwam en uit de plinten groeien paddenstoelen,” vertelt een bewoner die liever anoniem blijft. Al enkele jaren heeft hij last van vocht in zijn sociale huurwoning, maar sinds enkele maanden staat in het souterrain, waar hij normaal gesproken slaapt, zowat permanent een laag water.

Vorig jaar november deed hij zijn eerste melding bij woningcorporatie Eigen Haard, van wie hij de woning huurt. “Het water trekt steeds langzaam weg, maar als het een paar dagen geregend heeft, staat er toch weer een centimeter water in mijn huis.”

Zijn meubels staan daarom allemaal opgestapeld in een hoek en zijn bed staat nu boven, waar normaal de woonkamer is. Inmiddels is hij ook al maanden bijna niet meer thuis, maar zoveel mogelijk in zijn tuinhuisje in Noord. “Overdag zit ik daar en ’s avonds slaap ik thuis. Maar als ik wakker word, ben ik zo snel mogelijk weer weg. Ik heb geen zin om in die ellende te zitten.”

Koud en vochtig

Zijn buurvrouw Sacha, die ook niet met haar achternaam in de krant wil, kreeg op 23 december last van water in het souterrain en deed toen een melding bij Eigen Haard. “Er zijn sindsdien aannemers, loodgieters en betonwerkers geweest, maar zonder succes,” vertelt ze. Naar een andere woning kan ze niet, vanwege haar zoon die in de buurt op school zit.

Als Sacha het souterrain laat zien, kijkt ze wanhopig naar de vloer. In tegenstelling tot haar buurman slaapt ze er nog wel, maar de vloer voelt koud en vochtig aan. In haar slaapkamer heeft ze het laminaat van de vloer gehaald. De schade door het water is duidelijk te zien, met schimmelplekken en kringen op de grond. In de kamer van haar zoon ligt nog wel laminaat, maar als je daar op gaat staan, loopt het water er aan de onderkant uit.

Het vervelendst vindt Sacha dat Eigen Haard niets van zich laat horen, zegt ze. “Alleen een medewerker die over vervangende woningen gaat, mailt terug. Anderen laten niets van zich horen. Niet eens dat ze ermee bezig zijn of wat dan ook.”

Door het koude water is de woning niet warm te stoken. De schimmel kruipt via de muren omhoog en de plinten voelen zacht aan doordat de rot erin is getrokken. Sacha zegt ook bang te zijn voor haar gezondheid doordat de woning in zo’n slechte staat is.

Wie langs het rijtje huizen loopt en bij de souterrains naar binnen kijkt, ziet bij de meeste woningen een vochtige betonnen vloer en opgestapelde meubels om te voorkomen dat alles nat wordt. Bij een oudere man ligt er nog wel vloerbedekking, maar met grote plassen water erop. Hij loopt alleen nog op slippers door het huis, zodat zijn schoenen niet nat worden. Ook hij slaapt niet meer in het souterrain, maar op een bank boven.

Nat najaar

Eigen Haard laat in een reactie weten dat de problemen in vijf woningen spelen die in 2016 nog gerenoveerd zijn en die overstroomd zijn door de vele regenval dit najaar. Bij twee woningen is er ook wat mis met de kelderbak. “Daar moeten we flink aan de gang en die mensen zullen tijdelijk hun huis uit moeten om het op te lossen,” aldus een woordvoerder. “We hebben die bewoners al wisselwoningen aangeboden in Amstelveen, maar dat vonden ze te ver weg.”

“Bij de andere drie woningen is het water niet het riool ingelopen, maar de souterrains in. Die moeten we goed drogen en we gaan een drempel inbouwen om te voorkomen dat het in de toekomst weer gebeurt.” Dat het zo lang duurt en dat sommige bewoners vinden dat de communicatie te wensen overlaat, betreurt de woordvoerder. “Als wij een klacht krijgen moeten wij daar goed op reageren. Onze opzichter zit er nu bovenop.”

Inmiddels hebben de problemen van de bewoners ook de gemeenteraad bereikt. De SP heeft het onderwerp voor woensdag op de agenda gezet in de commissie Woningbouw en Volkshuisvesting. De partij zal wethouder Zita Pels vragen gaan stellen.

De bewoner die nu in zijn tuinhuisje woont, hoopt dat er zo snel mogelijk iets gaat gebeuren. “Het is gewoon geen leven zo,” zegt hij.

Bewoners in de #Conradstraat "mogen" al een flinke poos zo wonen. Wat een treurigheid! Waarom is dit niet onmiddellijk geregeld? Woensdag #spoeddebat hierover pic.twitter.com/gI11668i77 — Remine Alberts (@RemineAlberts) 30 januari 2023

