In Chicago strijdt een buurtorganisatie tegen gentrificatie, met succes

Huiseigenaren in de buurt Logan Square in Chicago betalen meer belasting vanwege de stijgende WOZ-waarde. Beeld Getty Images

In de buurt Logan Square in Chicago barst het van de koffiezaakjes en brouwerijen. Pal naast de wijk loopt een fiets- en wandelpad dat op een verlaten spoorlijn is aangelegd. Een luxestudio huur je hier voor 1900 per maand en eengezinswoningen gaan voor meer dan een miljoen van de hand. Logan Square is, zoals de Amerikanen zeggen, booming.

Het is ook een wijk waar sinds de jaren zestig veelal bewoners van Latijns-Amerikaanse komaf wonen. “De buurt transformeert,” zegt Christian Diaz, die werd geboren in Mexico maar op jonge leeftijd naar Logan Square verhuisde. “Wij huurden in 1991 een driekamerappartement voor 800 dollar per maand. Huren was mogelijk voor gezinnen met een laag inkomen, zoals het mijne. Dat is nu niet meer voor te stellen.”

Diaz is directeur huisvesting van gemeenschapsorganisatie Palenque LSNA, die opkomt voor buurt- en bewonersbelangen. “Gentrificatie heeft nog niet de hele buurt gebulldozerd,” zegt hij. Sterker, de ontwikkeling van luxehuisvesting gaat inmiddels minder hard dan in nabijgelegen buurten. Dat komt door verschillende maatregelen, waarvan de opmerkelijkste een slooptoeslag is.

Schadelijk

“We zijn langs de deuren gegaan om bewoners te spreken over gentrificatie,” vertelt Diaz. “Daar kwam uit dat sloop heel schadelijk is voor de buurt.” Niet alleen zijn de nieuwe luxeappartementen onbewoonbaar voor mensen met lagere inkomens, ook moeten huiseigenaren meer belasting betalen vanwege de stijgende WOZ-waarde.

Diaz: “Omdat hun inkomen gelijk blijft gaan ze er flink op achteruit en moeten velen hun huizen verkopen – veelal aan witte mensen met een hoger inkomen.” In 2000 behoorde 65 procent van de inwoners tot de Latinx-gemeenschap, in 2020 was dat nog maar 36 procent.

Ontwikkelaars betalen nu een slooptoeslag van 15.000 dollar. Dat bedrag gaat naar een stichting die onroerend goed koopt, en vervolgens onder de marktprijs doorverkoopt aan huishoudens met een lager inkomen. “We willen een nieuwe visie op huisvesting en ruimtelijke ordening,” zegt Diaz. “Huisvesting is een mensenrecht. Dus hebben we een systeem nodig dat daarin voorziet, in plaats van een systeem dat wreedheid en hebzucht beloont.”

De slooptoeslag lijkt, zeker voor private ontwikkelaars, vooral een verwaarloosbare ergernis. Maar volgens Diaz heeft het wel degelijk effect. “Verschillende ontwikkelaars hebben hun plannen geannuleerd en verplaatst,” zegt hij. Zijn organisatie zorgde ook voor een permanente verordening die het woonaanbod waarborgt. Meerdere flats afbreken en vervangen door één dure eengezinswoning is er niet meer bij.

Wooncrisis

Hoewel de Amsterdamse situatie sterk verschilt van die in Chicago (in de VS worden nieuwe woningen vooral gebouwd door private ontwikkelaars in plaats van door wooncorporaties), heeft stadsgeograaf Justus Uitermark bewondering voor de energie van de Amerikanen. Ook al is een magere 15.000 dollar slooptoeslag volgens hem slechts een marginale maatregel. “Het creëren van meer zeggenschap voor de bewoners is een goede stap. Het is vechten tegen de bierkaai, maar dat betekent niet dat het niks uitmaakt.”

In Amsterdam is gentrificatie volgens Uitermark niet het grootste probleem. “De hele stad wordt duurder, dat hangt niet per se samen met buurtverandering. De algemene wooncrisis is een groter probleem.” Het is volgens de stadsgeograaf wel boeiend om te zien hoe het beleid in Chicago tot stand is gekomen. “De gemeenschap betrekken bij het beleid en middelen geven om verandering in de buurt te realiseren, dat is een interessante gedachte.”

Dat vindt ook Tayfun Balçik van Nieuw-West in Verzet. “Gentrificatie betekent voor ons dat bewoners, vaak met lagere inkomens en een niet-westerse migratieachtergrond, worden vervangen,” zegt hij. Ook in Nieuw-West is veel sloop-nieuwbouw. Balçik: “Dat is per definitie een verslechtering. Wooncorporaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen, woningen onderhouden en meer bijbouwen.” De slooptoeslag uit Chicago vindt Balçik een sympathiek idee. “Sociale huurwoningen slopen in een wooncrisis is totale waanzin.”

Macht

In haar nieuwjaarstoespraak zei burgemeester Halsema vorige week nog dat bestuurlijk Amsterdam veel kan en moet leren van stadsinitiatieven als Red Amsterdam Noord (een bewonersgroep die opkomt voor het eigen stadsdeel). “Zij hebben hun plek aan de tafel opgeëist en veranderen onze bestuurscultuur,” zei ze.

Ook in Logan Square was politieke wil het toverwoord. “Onze grootste les: alles draait om macht,” zegt Diaz. “Wij hebben voorlichting gegeven over gentrificatie en de standpunten van politieke kandidaten op het gebied van huisvesting. Nu hebben we een raad en wethouders die begrijpen dat gentrificatie slecht is voor onze gemeenschap.”

Macht is fundamenteel, beaamt Balçik: “Ik ben blij met de nieuwe bondgenoten, zoals woonactiegroepen en de kraakbeweging. Maar de burgemeester mag nog wel wat meer rondhangen in onze buurt. Dan kan ze zien wat er van Amsterdam is geworden.”

Situatie in Nederland De vergelijking tussen de Verenigde Staten en Nederland gaat moeilijk op. ‘In de VS gaat het om een zeer liberale marktgerichte verzorgingsstaat met weinig sociaal beleid,’ schrijft emeritus hoogleraar stadsgeografie Sako Musterd. ‘In Nederland en in Amsterdam is sprake van een veel sterkere verzorgingsstaat met veel meer sociale interventie en ook minder dominantie van marktwerking.’ Een effectieve strategie om betaalbare woonruimte in een verhitte woningmarkt overeind te houden, is volgens Musterd het in stand houden of reactiveren van een grote sociale huursector. Dat vindt ook Uitermark. “Wat echt verschil maakt is het radicaler doorvoeren van maatregelen die nu ingevoerd of overwogen worden,” zegt hij. “Denk aan het uitbreiden van de huurbescherming en de zelfbewoningsplicht. Bij het creëren van aanbod speelt grond een cruciale rol. Daar gaat weinig aandacht naar uit, want weiland is niet sexy.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: