In Brussel zijn fietsers de vijand: ‘Auto’s gaan pal voor je staan en je wordt bespuugd’

Fietsers nemen deel aan een maandelijkse protestrit in Brussel waarin ze meer aandacht eisen voor hun kwetbaarheid in het verkeer. Beeld Getty Images

De strijd is inmiddels zo hevig dat schrijver Joost Vandecasteele de stad na bijna 25 jaar ontvlucht. En dat is nogal wat, want de Belgische hoofdstad figureert prominent in de boeken van Vandecasteele en hijzelf hoort, zoals we in Nederland zeggen, bij het meubilair. Maar binnenkort dus niet meer. Hij heeft zijn huis te koop gezet.

“Auto’s gaan op het fietspad pal voor je staan. Je wordt bespuugd,” zegt Vandecasteele over zijn ervaringen. “Fietsers zijn de vijand geworden.” De afgelopen maanden zijn in sommige wijken ook verkeerspaaltjes uit de grond getrokken, verkeersborden vernield en betonblokken op het fietspad geschoven, zo rapporteren Belgische media. Het gaat dan met name om dichtbevolkte, armere stadsdelen. Kom daar niet aan met ‘Kort ritje, zo gefietst’, zoals de campagne luidt die deze week in Nederland is gelanceerd.

De toorn van de automobilisten richt zich in het bijzonder op het plan ‘Good move’ dat in 2020 werd aangenomen om de hoofdstad leefbaarder te maken. In alle negentien gemeenten van Brussel zouden fietspaden worden aangelegd en straten autoluw worden gemaakt. Het circulatieplan kwam boven op eerder genomen maatregelen. In de Wetstraat bijvoorbeeld, een verkeersader waaraan zowel de Belgische regering als diverse Europese instellingen liggen, zijn al twee rijstroken vrijgemaakt voor fietsers. Daardoor zijn er nu nog ‘slechts’ vier rijbanen over. Voor één richting. De parallel lopende Belliardstraat biedt vier rijstroken de andere kant op.

The Brussels Dream

Want ja, brede asfaltwegen kenmerken Brussel. Ze zijn een erfenis van 1958. In dat jaar organiseerde België de Wereldtentoonstelling die de mensheid ook het Atomium schonk, de Europese instellingen verhuisden van Luxemburg naar Brussel, en de auto begon aan zijn opmars. Samen een mooie aanleiding om de stad rigoureus op de schop te nemen. “Je hebt The American Dream en je hebt The Brussels Dream,” zoals Vandecasteele het verwoordt. Autorijden.

Alleen, die droom wordt al een aantal jaar verstoord door almaar grotere verkeersopstoppingen. En nu dus ook nog door de overheid, die probeert iets aan die opstoppingen te doen. ‘In de ­arme volkswijken is de wagen een gemeenschappelijk goed’, schrijft Martin Vander Elst, initiatiefnemer van het Comité Non au Plan Good Move, in een pamflet. ‘De auto wordt door families gedeeld om boodschappen te doen, bejaarden en zieken te transporteren of de kinderen van de buurman naar school te brengen. Alles wat je met een bakfiets niet kunt doen. De circulatieplannen willen dat sociale gegeven uitroeien. Ze zijn gedicteerd door een elite van witte, ecologische bobo’s die de locals willen heropvoeden.’ Bobo staat hier niet voor bondsbons, een woord dat Ruud Gullit in 1988 gebruikte voor het bestuur van de KNVB, maar voor ‘bourgeois-bohémien’.

“Er wordt een klassenstrijd van gemaakt, en een taalstrijd,” constateert Vandecasteele. Alsof fietsen vooral iets is voor jonge, hoger opgeleide, witte en vaak Nederlandstalige gezinnetjes. Danseartvlamingen worden zij wel genoemd, naar een populair Instagramaccount dat het zelfs schopte tot televisieserie. In lofts wonende marketeers in de hippe Dansaertwijk nemen zichzelf in die serie op de hak. Maar de haat tegen hen is niet grappig, zegt Vandecasteele.

‘Opgesloten in onze wijken’

Tegen de fietsplannen heeft zich een bonte coalitie gevormd van conservatief rechts (winkels moeten bereikbaar zijn), uiterst links (neem arme mensen hun auto niet af) en migrantenorganisaties. “We voelen ons opgesloten in onze wijken,” zegt Younes El Abdi, die ook een actiecomité tegen het circulatieplan leidt deze week in De Standaard. “We moeten omwegen maken om ons eigen huis te bereiken.”

Gemeente na gemeente draait nu de plannen terug. Wat Joost Vandecasteele het meest steekt is dat politici zwichten voor de luidruchtigste stem. “De infrastructuur voor fietsers is inmiddels iets verbeterd, maar de psychologie rond het fietsen is zwaar verslechterd. De automobilist wil de paar centimeter asfalt terug die hem ontnomen is.”

En zo kwam de schrijver tot zijn conclusie: “Als zelfs machthebbers geweld goedkeuren, wil ik hier niet blijven.” Hij verhuist met zijn vrouw en drie kinderen naar Mechelen.