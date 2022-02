In beeld: zo verliep de urenlange gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam

Een man is dinsdag urenlang gegijzeld in de Apple Store in Amsterdam. Hij kon ontsnappen en is in veiligheid gebracht. De gijzelnemer is overmeesterd en afgevoerd na door een politieauto te zijn aangereden. Volg het op de voet in ons liveblog. Hieronder de avond samengevat in beeld:

Begin van de avond: een politieagent staat om de hoek van de Apple Store op het Leidseplein. Er is iemand binnen met een vuurwapen, meldt de politie dan. Beeld ANP

De politie zet de omgeving van het Leidseplein volledig af. Beeld Jakob van Vliet

Steun van de DSI (Dienst Speciale Interventies) rondom het Leidseplein. Beeld Joris van Gennip

Beeld Jakob van Vliet

Beeld Joris van Gennip

Niemand mag meer in de buurt van de Apple Store komen, iedereen wordt op afstand gehouden. Beeld Joris van Gennip

Beeld ANP

In de Apple Store: een man wordt vastgehouden en onder schot gehouden door een andere man. Beeld ANP

Beeld Joris van Gennip

Beeld Joris van Gennip

Beeld ANP

De gijzeling in de Apple Store, gezien vanuit het dakraam. Beeld -

Beeld ANP

Beeld Joris van Gennip

De gijzelnemer ligt in camouflagekleding naast een politierobot op straat kort, na de beëindiging van de gijzeling in de Apple Store. Het lukte de gegijzelde om het pand uit te rennen waarna de gijzelnemer hem achterna ging. Daarop heeft een arrestatieteam de dader aangereden met een auto. Beeld ANP