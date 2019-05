Importeur lachgas pleit voor leeftijdsgrens van 18 jaar

Lachgaspatronen. Beeld ANP

Het bedrijf, WWTC, vreest dat de overheid lachgas verbiedt als er niet snel maatregelen komen. “Het probleem is dat er niet op een verantwoorde manier wordt gebruikt,” aldus Jesse van der Heide, een van de eigenaren. “Daar willen we wat aan doen.”

De verkoop, handel en het gebruik van lachgas zijn legaal en aan weinig regels gebonden. De vraag is enorm, waardoor het aantal aanbieders snel groeit. Maar ook de kritiek zwelt aan. Overmatig gebruik van lachgas kan gevaarlijk zijn. Hoewel de Tweede Kamer weinig ziet in een verbod omdat het niet praktisch uitvoerbaar zou zijn, nemen sommige gemeenten wel een verbod op in hun evenementenvergunningen om de verkoop in te dammen.

WWTC levert aan veel partijen, die niet allemaal even scherp letten op aan wie ze het lachgas verkopen. Daarom heeft de distributeur een voorbeeldbedrijf opgericht, Event Ballon. Via een QR-code op de telefoon van een gebruiker kan die de verkoop beperkt houden. Ook zit bij iedere eerste ballon een vitamine B12-pil en een informatiefolder.

Festivals

Twee festivals hebben al voor deze opzet gekozen: hip hop-festival VestiVille in België en Op Dreef in Roermond. “Op VestiVille hebben we acht verkooppunten en in totaal 100 man personeel rond lopen,” zegt Sebastiaan Broens van Event Ballon.

“Natuurlijk hebben wij ook een commercieel oogmerk, maar wij handelen vanuit goede motieven. Zoals de verkoop nu gebeurt is het echt niet goed. Op Koningsdag liepen er gewoon mensen op straat rond met een tank. Die verkopen aan iedereen en je weet niet eens wat voor een gas erin zit. Wij willen dat iedereen zich bewust is van hoe lachgas gebruikt moet worden.”