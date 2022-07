Immigratie weer op niveau van voor corona, vooral asielzoekers en kenniswerkers van buiten Europa

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten asielzoekers regelmatig buiten de hekken slapen. Beeld ANP

208.000 mensen zijn vorig jaar vanuit Europa of de rest van de wereld om verschillende redenen – van werk tot oorlog – naar Nederland gekomen. Dat zijn 37.000 nieuwkomers meer dan in 2020, toen de reisbeperkingen die golden door corona immigratie sterk beperkten. Naast de 208.000 immigranten zonder Nederlandse nationaliteit keerden 19.000 mensen met een Nederlands paspoort terug.

Nieuwkomers van buiten Europa – meer specifiek de EU en de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) – zijn verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de toename. Hun aantal steeg vorig jaar met 30.000. Het betreft met name asielzoekers en kenniswerkers.

India, China en Turkije

Het aantal kennismigranten groeide met zestig procent. De meesten komen uit India. Ook uit China en Turkije kwamen relatief veel kenniswerkers. Zij komen vooral via de kennismigrantenregeling van de IND of via andere regelingen van de overheid die bedoeld zijn voor hoog opgeleide migranten deze kant op. Het aantal migranten dat zich voor studie of gezin in Nederland vestigde, nam daarentegen iets af.

Het aantal vluchtelingen nam vorig jaar met 75 procent toe. In totaal dienden circa 25.000 mensen een eerste asielverzoek in. In 2020 waren dat er slechts 13.720. Met name in de tweede helft van vorig jaar meldden zich relatief veel asielzoekers.

Onrust

Belangrijke reden voor de hogere influx vormde de onrust in Syrië en Afghanistan. Het vertrek van de VS uit Afghanistan zorgde voor een exodus van inwoners. Met name Afghanen die afgelopen twee decennia westerse mogendheden bijstonden, waaronder Nederland, werden geëvacueerd of verlieten zelf hun land. 3005 Afghanen vroegen in Nederland asiel aan. Syriërs vormden met bijna 8400 personen de grootste groep asielzoekers. Turken completeren met 2460 asielverzoeken de top drie.

Sinds de Russische invasie op 24 februari begon, hebben zich 67.000 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven bij Nederlandse gemeenten, meldt het CBS naast de cijfers over 2021. Dat is iets meer dan de helft van het totale aantal immigranten dat tot nu toe dit jaar naar ons land kwam. De toeloop zorgde afgelopen maanden voor een crisis in de vluchtelingenopvang. Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de toestroom totaal niet aan en vluchtelingen krijgen vaak geen fatsoenlijke slaapplaats.

Europese immigranten

Het aantal immigranten uit EU-landen en de EVA groeide eveneens in 2021, maar met circa 8000 veel beperkter. De totale instroom van 133.000 ligt nog steeds onder het niveau van 2019, voor corona. De meeste Europese immigranten (24.877) kwamen uit Polen. Werk en gezinshereniging zijn de voornaamste argumenten voor Europese immigranten om richting Nederland te komen. Overigens vertrokken er ook weer 16.000 Polen, waarmee het aantal Poolse immigranten vorig jaar netto met een kleine 9000 toenam.

Kijken we naar het immigratiesaldo – het verschil tussen immigratie en emigratie – dan groeide de Nederlandse bevolking netto met 108.275 personen. Er vertrokken namelijk een stuk minder mensen (142.517). Daarmee is de relatief grote immigratie de hoofdreden dat de bevolking blijft groeien. Los van vertrekkers en nieuwkomers steeg de bevolking slechts met 7704 personen. Tot 2014 werd de bevolkingsgroei voornamelijk veroorzaakt door geboortes, de natuurlijke aanwas.