Illegale streamingdienst van Hicham O. had bijna 1,5 miljoen klanten

Met de illegale streamingdienst konden klanten voor 10 euro onbeperkt kijken naar films en series van Netflix, Videoland en Disney+ en Viaplay. Beeld ANP

Het bedrijf opereerde onder meerdere namen, zoals 4K OTT, Cobra en My TV plus. De dienst gaf gebruikers de gelegenheid om onbeperkt te kijken naar tienduizenden tv-kanalen en duizenden tv-series en films van videodiensten als Netflix – totdat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) er afgelopen voorjaar de stekker uit trok.

Abonnementen konden tegen contante betaling worden afgesloten bij belwinkels. Er kon worden gekeken via een app, en daarnaast waren er resellers die speciale mediaboxen verkochten die op een televisie konden worden aangesloten. Deze kastjes maakten automatisch verbinding met de servers van een datacenter in Den Helder, vanwaar de films, series en tv-programma’s verspreid werden.

Doorzochte woningen

Begin vorig jaar startte de FIOD een onderzoek naar het bedrijf. Afgelopen mei vonden invallen plaats in Den Helder, Almere en Hengelo. Ook werden woningen in Amsterdam, Almere, Enschede, Den Haag doorzocht. Daarbij werden meer dan 1000 servers in beslag genomen en werden er contante geldbedragen van in totaal minstens 200.000 euro gevonden.

Spin in het web van de illegale streamingdienst was, de 30-jarige Hicham O. uit Almere, aldus het Openbaar Ministerie. Hij was voor 80 procent eigenaar van de illegale streamingdienst en onderhield volgens justitie contact met resellers en geldlopers. Uit afgeluisterde telefoongesprekken bleek dat hij zich zorgen maakte over de FIOD. Ook vertelde hij dat hij een half miljoen per maand omzette en daar maandelijks 200.000 euro aan overhield.

Justitie vervolgt hem onder andere voor inbreuk op auteursrechten, lidmaatschap van een criminele organisatie en het witwassen van 17,5 miljoen euro.

‘Pure ondermijnende criminaliteit’

Voor het Openbaar Ministerie is de zaak tegen Hicham O. een voorbeeldzaak. Zijn dienst was zeker niet de enige illegale streamingdienst die actief is. Tijdens een pro-formazitting in de zaak tegen Hicham O. noemde het OM de zaak ‘een schoolvoorbeeld van pure ondermijnende criminaliteit’.

“In sommige wijken is zo langzamerhand het beeld ontstaan dat je gekke Henkie bent als je niet zo’n kastje hebt,” stelde de officier van justitie van het Functioneel Parket. “Waarom zou je honderden euro’s per maand betalen voor streamingdiensten als je het voor een tientje per maand allemaal kan kijken?”

Zowel het aanbieden als het afnemen van IPTV waarmee programma’s, series en films tegen betaling kunnen worden bekeken is illegaal. Dit soort verboden streamingdiensten zorgen voor financiële schade voor mediabedrijven.

“Wat je concreet ziet gebeuren is dat een bedrijf als Viaplay in financiële problemen verkeert doordat een deel van de samenleving bereid is om een loopje te nemen met de eigendomsrechten van deze bedrijven,” aldus de officier.

De rechtbank besliste dat Hicham O. voorlopig vast blijft zitten. Zijn zaak wordt begin volgend jaar inhoudelijk behandeld. De zaak tegen een aantal van zijn medeverdachten staat op een ander tijdstip gepland.