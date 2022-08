Ikea gaat alle winkels eerder sluiten: ‘Meer grote winkels zullen volgen’

Ook de Zweedse meubelgigant voelt de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt. Beeld REUTERS

Op doordeweekse dagen betekent het dat de Zweedse meubelgigant om 20.00 uur dichtgaat, nu is dat nog 21.00 uur. Op zaterdagavond sluit Ikea zelfs zelfs twee uur eerder, om 19.00 uur in plaats van om 21.00 uur zoals nu.

Meer grootwinkelbedrijven zullen die stap zetten en hun openingstijden inkorten, denkt marketingexpert Paul Moers. “Want dit is wat arbeidskrapte met de economie doet. Ie-der-een schreeuwt om personeel, het is vechten om medewerkers.”

De kortere openingstijden hebben volgens Ikea zelf echter niets te maken met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, benadrukt een woordvoerster. Het heeft alles te maken met de omzet later op de avond. “We zien dat in de latere avonduren slechts een klein deel van de aankopen plaatsvindt. Ook komen steeds minder nieuwe klanten in de avond binnen.” Dat het na 20.00 uur rustiger is, komt deels doordat dikwijls omliggende winkels vroegere sluitingstijden hanteren, vaak al om 18.00 uur, aldus de Ikea-woordvoerster.

De nieuwe openingstijden gelden voor alle twaalf vestigingen van de woonwinkelgigant. In het weekend kunnen er per stad wel verschillen zijn.

Ook voor de populaire Ikea-restaurants heeft het besluit gevolgen. “Het restaurant gaat altijd een uur eerder open in verband met het ontbijt en een half uur eerder dicht zodat de klant nog rustig naar de kassa kan.” Concreet betekent het dat doordeweeks het Ikea-restaurant om 19.30 uur dichtgaat, en in het weekend om 18.30 uur.

‘Zaterdagmiddag zullen ze niet schrappen’

Er werken zesduizend mensen bij Ikea in Nederland. Er zijn driehonderd vacatures, aldus de woordvoerster. Volgens vakbondsbestuurder Daniëlle Wiek van FNV zijn het er echter veel meer. Wiek denkt niet dat personeelskrapte de belangrijkste reden is voor de beperktere openingstijden. Het kan ook een kosten-batenafweging zijn.

Volgens haar loopt personeel wel weg - zoals op veel plekken - en ze noemt het ziekteverzuim ‘torenhoog vanwege de werkdruk’. De FNV heeft Ikea in februari een brandbrief gestuurd om daar iets aan te doen. De aangepaste openingstijden hebben zeker een positief effect op de werkdruk, zegt Wiek. “Want in plaats van achter de kassa te zitten of in de winkel te zijn, kunnen ze nu ander werk doen, zoals orders verzamelen die online zijn geplaatst.”

Lange werktijden

Medewerkers ergeren zich aan lange werktijden, vervolgt marketingexpert Paul Moers. “De werkdruk is gigantisch. Het is ook niet vol te houden. Je hebt al mensen te weinig en als dan je bestaande personeel overwerkt raakt, ben je ze kwijt. Die wil je niet in de ziektewet. Het is ook bescherming van de werknemer om minder uren open te zijn. Dit zijn compromissen die bedrijven moeten sluiten om personeel te behouden én nieuw personeel binnen te krijgen.”

Voor de marketingexpert staat als een paal boven water dat personeelskrapte de drijfveer is voor het Ikea-besluit. “Want het is ongelooflijk hoeveel winkels ermee worstelen. Personeelskrapte is echt een heel groot issue en dat is de hoofdreden dat Ikea dit doet. En dan zullen ze meteen gekeken hebben op welke uren van de dag het het drukst is. Doordeweeks tot 20.00 uur en dan zwakt het af, de minst rendabele uren snijden ze eruit. De zaterdagmiddag zullen ze niet schrappen.”