ikdoenietmeermee: boodschap influencers wake-upcall voor beleidsmakers

“Free the people,” zeggen de rappers, dj’s, acteurs en influencers in de filmpjes waarin zij aankondigen zich niet meer aan het beleid te conformeren. Allen hebben dezelfde tekst onder hun boodschap gezet, waarin ze verklaren dat ze, als antwoord op premier Rutte, hun ‘bek niet meer houden’. Ze stellen vragen over het nut van niet-medische mondkapjes en de 1,5 metermaatregel, en zetten vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de PCR-test bij de GGD. Volgens de BN’ers is ‘angst de grootste onderdrukker van het immuunsysteem’ maar worden mensen ‘massaal bang gemaakt’. Ook zou kritische artsen de mond worden gesnoerd.

‘Egoïstisch en lui’

De hashtag #ikdoenietmeermee werd op sociale media beantwoord met #ikdoewelmee. Politici en vakgenoten leverden felle kritiek op de ‘onverantwoorde oproep’ van de BN’ers. “Ik vind de vragen ook niet allemaal onterecht. Maar de conclusie #ikdoenietmeermee vind ik zo egoïstisch en lui,” twitterde Claudia de Breij. “Een dodelijk virus is geen spel waar je even mee kunt stoppen,” zei VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff.

Een paar maanden geleden werd het overheidscredo ‘alleen samen krijgen we corona onder controle’ nog breed gedragen. Een grote groep BN’ers, onder wie ook Thomas Berge, nu lid van het kritische kamp, nam zelfs een ‘coronalied’ op, met als boodschap dat we samen tegen het virus vechten.

Tonnetje geboden

Het RIVM poogde in de zomer nog met influencers jongeren meer te betrekken bij het corona­beleid. Rapper Bizzey, die maandagavond ook de hashtag #ikdoenietmeermee deelde, zei onlangs dat het RIVM hem ‘een tonnetje’ had geboden als hij een filmpje voor ze op zou nemen. “Ik hield me toen heel netjes aan de regels,” zei Bizzey.

De afgelopen maanden waren er steeds meer BN’ers die een ander geluid lieten horen. Model Doutzen Kroes, rapper Lange Frans, dj Jean en acteur Egbert-Jan Weeber stelden ‘kritische vragen’ over het virus. Vragen waarin vaak een duister complot werd gesuggereerd, maar die veel weerklank vonden onder hun volgers.

De impact van de actie #ikdoenietmeermee valt lastig in te schatten. De BN’ers hebben samen miljoenen volgers, maar het is niet gezegd dat zij de oproep om de coronamaat­regelen aan de laars te lappen massaal opvolgen. Maar het verzet zou beleidsmakers wel wakker moeten schudden: als nut, noodzaak en logica van de maatregelen onduidelijk zijn, kan het broze draagvlak voor de coronakoers afbrokkelen.