‘Ik zoek een miljoen!’ roept Bigidagoe. Maar zo makkelijk is rijk worden met rap niet

Screenshot uit Bigidagoes videoclip 'Opp Blazen' Beeld YouTube

“Hoofdpijn. Die mannen krijgen hoofdpijn. Als ik hem vind, doet niet zijn lichaam maar zijn hoofd pijn.” Danzel S., beter bekend als rapper Bigidagoe, laat er op zijn nieuwe track Opp Blazen geen misverstand over bestaan wat hij met zijn ‘opps’ (tegenstanders), gaat doen.

Danzel S. werd ruim anderhalve week geleden neergeschoten in de Vechtstraat in Amsterdam Zuid. Op de plaat is te horen dat hij daar was voor ‘een overdracht’. Van wat precies, wordt niet duidelijk. De nacht na de schietpartij, waarbij hij drie keer in zijn lichaam geraakt werd, werd opnieuw geschoten in de Vechtstraat. Ditmaal op een woning. Weer een nacht later werd in Holendrecht het appartement van de moeder van de rapper onder vuur genomen met een automatisch wapen. Hierop besloot burgemeester Halsema de woning drie maanden te sluiten. Door deze reeks van gebeurtenissen krijgt een zinnetje als ‘Weet ik waar je bent, dan ga ik langskomen’ ineens een sinistere bijklank.

Is het nummer een aankondiging van nieuw geweld of is hier sprake van de overdrijving die onlosmakelijk verbonden is met rapmuziek? “Die vraag is lastig te beantwoorden,” zegt criminoloog Robby Roks, verbonden aan de Erasmus Universiteit. ”Straatwerkelijkheid en muzikale creativiteit lopen vaak dwars door elkaar heen.”

Auto’s, huizen en juwelen

Roks doet momenteel, samen met zijn collega Jeroen van den Broek, in opdracht van de gemeente Rotterdam een onderzoek naar het verband tussen rap, sociale media en steekpartijen in de Maasstad. “In de scene van straatrappers is ‘real’ (echt) zijn heel belangrijk. Sommige rappers creëren een imago van zichzelf dat ze in de echte wereld vervolgens moeten zien hoog te houden. Ik vraag me wel eens af of ze dat helemaal kunnen overzien.”

Een voorbeeld daarvan zijn de clichématige videoclips vol dure auto’s, huizen en juwelen. Volgens Roks zijn die een exponent van de straatcultuur waar men zich groter voordoet dan men is. Daardoor ontstaat het beeld dat er veel geld verdiend wordt met rap. Vaste kreet van Bigidagoe is: ‘ik zoek een miljoen!’ Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Rijk worden van rap is slechts voor een enkeling weggelegd.

Een klein rekenvoorbeeld: volgens Spotify is het nummer ‘1Serie’ van Bigidagoe 165.000 keer gestreamd. De streamingdienst betaalt 0,0013 cent per afgespeeld nummer. Daarmee heeft die track via Spotify 215 euro opgeleverd. Ook YouTube is geen vetpot. Een video die 350.000 keer bekeken wordt, levert grosso modo 350 euro op. En dan is de belastingdienst nog niet langsgeweest.

En de enkeling die met het felbegeerde contract van een grote platenmaatschappij loopt te wapperen op zijn Instagram is, met dank aan de kleine lettertjes, echt niet in een keer binnen. En dat schuurt. “Het is in die wereld moeilijk om te zeggen: ‘Ik ben getekend, maar ik ben eigenlijk nog steeds skeer (blut),” aldus Robby Roks.

Hardste rappers

De werkelijkheid van de krabbelende muzikant detoneert met het imago van de succesvolle, bikkelharde gangster dat sommige rappers van zichzelf ophouden. In oktober 2018 houdt hiphopplatform 101Barz van BNNVARA studiosessie 293. Die staat geheel in het teken van de ‘hardste’ rappers uit Holendrecht. Bigidagoe staat op de achtergrond wanneer rapper Joey AK rapt: ‘We hebben geracet (geript) jongen, maar never dat we afstonden. Never dat ik je terug geef, never dat ik je een rug geef. Beter ga je loesoe voordat bullets vliegen uit je rug, neef’.

Joey AK zit inmiddels vast. Hij wordt door het Openbaar Ministerie beschuldigd van het ontvoeren van een vrouw en haar jonge kinderen, het overgieten van de vrouw met kokend water en het op haar hoofd slaan met een vuurwapen. Reden zou zijn geweest dat de vrouw geld van Joey AK had gestolen. Hij wordt daarnaast ook nog beschuldigd van witwassen. Is het een geval van life imitating art?

“Rap kan ook fungeren als uitweg uit het straatleven,” zegt Robby Roks “Om op lange termijn succesvol te zijn met muziek is het zinniger om aan je muziek te werken dan aan je street credibility. Het probleem is dat het vaak heel straatgerichte jongens zijn die zich soms drukker lijken te maken over hun reputatie op straat dan over hun raptalent. Het is zinniger om daaraan te werken dan aan je street credibility. Real is soms ook té real.”

Tonnen contant

Joey AK ontkent alle aantijgingen aan zijn adres in elk geval met klem. Het geld dat hij zou hebben witgewassen, enkele tonnen, is volgens hem legaal verdiend met rappen. Hij had er voor gekozen dit contant te bewaren. Door zijn voorarrest is zijn rap carrière ‘compleet vernietigd’, zo beklaagde hij zich tijdens een tussentijdse zitting afgelopen voorjaar.

Zijn vriend Danzel ‘Bigidagoe’ S. timmert ondanks het feit dat hij herstellende is van een schietpartij al weer hard aan zijn rapcarrière. De videoclip van het nummer Opp Blazen was bij het schrijven van dit stuk bijna 100.000 keer bekeken op YouTube. Daarmee heeft hij, volgens de gangbare tarieven van de streamingdienst, ongeveer 100 euro verdiend.