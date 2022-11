IJzige nachten op komst in december: grote kans op koude sinterklaasavond

Drukte op de schaatsbaan voor het Rijksmuseum. Beeld ANP / Robin Utrecht

Terwijl het zondag en maandag nog zal regenen, met redelijk zachte temperaturen van maximaal 10 graden, verandert het weer in de loop van de week. “Op de weerkaarten zien we deze week een grote verandering optreden. De stroming draait van het zuiden naar het oosten, dat betekent kouder weer,” meldt Raymond Klaassen van Weerplaza.

Vanaf dinsdag neemt de kans op mist sterk toe. Sommige regio's kunnen dan zelfs te maken krijgen met dichte mist. Woensdag komt er boven Nederland een oostelijke stroming op gang waardoor de koudere lucht vanuit het noordoosten van Europa richting ons land trekt.

Nachtvorst

“Middagtemperaturen van hooguit 5 graden lijken het maximaal haalbare en vorst in de nachten is realistisch, zeker in de buitengebieden,” aldus Klaassen. De kans op neerslag zal de komende dagen afnemen, maar echt veel zon zal er ook niet komen. Het zal dan ook bewolkt en grijs blijven.

De laagste temperaturen worden op dit moment rond Sinterklaas verwacht. Reken op maxima van 3 á 4 graden overdag tot -1 graad 's nachts. Of die kou daarna ook doorzet, is nog even afwachten.