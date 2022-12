IJtunnel weer open na stroomstoring

Beeld Robert Vos/ANP

De gemeente adviseerde automobilisten om te rijden via de A10 en S101.

De stroomstoring begon rond 15.10 uur dinsdagmiddag en raakt niet alleen de verkeerstunnel, maar ook een kleine 1700 huizen in het postcodegebied 1021. De woningen in de omgeving van het IJplein in Amsteram-Noord zitten eveneens zonder stroom.

Rond 17.00 uur meldde Liander dat de stroomstoring voorbij was.

In oktober was de IJtunnel ook al twee dagen gesloten door een storing. Dit veroorzaakte toen lange files in de stad, ook omdat de Piet Heintunnel eveneens dicht is wegens werkzaamheden.

🚫 De IJtunnel is dicht in verband met een storing. Dit geldt zowel voor de stad-in als de stad-uit richting. We laten het weten als de tunnel weer open is.



↩️ Verkeer kan omrijden via de ringweg A-10 en S101. pic.twitter.com/f43vNozOGi — Verkeer in Amsterdam (@verkeer020) 20 december 2022

