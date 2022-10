IJtunnel na bijna twee dagen storing weer open

De IJtunnel. Beeld Floris Lok

“Er gaat nog geëvalueerd worden hoe de storing precies kon ontstaan,” meldt een woordvoerder van de gemeente.

Doordat zowel de Piet Heintunnel, die al meer dan een jaar gesloten is voor onderhoud, als de IJtunnel onbruikbaar was, ontstonden er maandag en dinsdag lange files in de stad. Om nog meer verkeershinder te voorkomen werden geplande werkzaamheden aan de Michiel de Ruijtertunnel maandag door de gemeente uitgesteld.

#IJtunnel nog steeds dicht (9.30u) richting Noord

Mogen de auto's nu mee op de pont? 😉 pic.twitter.com/hJc9TzJy1u — 1018 (@bewoner1018) 4 oktober 2022

