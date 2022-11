IJsstadion Thialf wil extra geld vanwege stijgende energiekosten: tekort van 1 miljoen

IJsstadion Thialf maakt zich zorgen over het voortbestaan vanwege de stijgende energiekosten. Beeld ANP / ANP

‘Waar het kabinet wel een bijdrage toekent aan zwembaden en sportaccommodaties voor amateursportverenigingen, moet IJsstadion Thialf het zonder enige vorm van financiële steun doen, terwijl de energiekosten vanaf 1 januari 2023 meer dan verdubbelen,’ schrijft de directie. De hogere energiekosten zorgen volgens Thialf voor een begrotingstekort van meer dan 1 miljoen euro.

Schaatscentrum Thialf verkeert al langere tijd in financieel zwaar weer, en kreeg daarom eind vorig jaar nog 1 miljoen euro van het kabinet. Het nieuwe energiecontract zal een verhoging van de energielasten betekenen van 800.000 euro naar 2 miljoen, verwacht de organisatie.

Zonder een bijdrage van het Rijk is er ‘geen enkele garantie’ dat het lukt het schaatsseizoen tot maart 2023 af te maken, zo staat in de brief. In die periode staan onder meer het NK allround & sprint en het NK en WK afstanden gepland.

Compensatie

Thialf had aanvankelijk gerekend op compensatie, mede door ‘berichtgeving vanuit het Rijk waarbij compensatie voor zwembaden en ijsbanen in één adem werd genoemd’. Er zijn wel gesprekken tussen het ministerie en Thialf over het vergroten van de inkomsten en het verlagen van de kosten, meldt het ijsstadion, maar ‘die treffen geen doel als Thialf volgend jaar de energierekening niet meer kan voldoen en als gevolg daarvan sluiting onvermijdelijk is’.

De provincie Friesland en de gemeente Heerenveen zijn aandeelhouders van Thialf. Zij hebben afgelopen jaren miljoenen gestoken in het vernieuwen van het stadion en hebben beiden aangegeven geen extra bijdrage meer te kunnen leveren. Daarom vraagt de directie nu het Rijk om geld.

De Tweede Kamer spreekt komende maandag over de sportbegroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Thialf hoopt dat de Kamer met ‘dringende voorstellen komt’ voor compensatie voor de gestegen energiekosten, schrijft directeur-bestuurder Minne Dolstra.