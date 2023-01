IJsbanen tonnen extra kwijt aan energiekosten; sluiting dreigt

Door de snelle stijging van de energieprijzen zijn broodnodige renovaties voor de Jaap Edenbaan niet meer op te brengen. Beeld Amaury Miller

Voor veel schaatsbanen zijn de energiekosten het afgelopen jaar verdubbeld, blijkt uit een rondgang. Zo zijn de kosten bij De Uithof in Den Haag gestegen van 500.000 euro naar 1,2 miljoen. In Tilburg gingen de energie-uitgaven van 290.250 euro in 2021 naar 468.500 euro vorig jaar. Ook Leeuwarden en Rotterdam zijn twee keer zoveel gaan betalen. De Jaap Edenbaan in Amsterdam kon dit weekend nog geen cijfers geven over de stijging.

IJsbanen die een aflopend energiecontract hebben, stappen noodgedwongen over op een variabel contract. “Als we een vast contract afsluiten, rollen er echt astronomische bedragen uit,” zegt directeur Minne Dolstra van Thialf in Heerenveen. “Dan gaan we 2,5 miljoen of 3 miljoen euro per jaar betalen. Dat is natuurlijk niet op te hoesten.”

Thialf kan als enige baan rekenen op steun van het Rijk. De rest is bij problemen afhankelijk van de gemeente. Bij een aantal banen is het inmiddels serieus de vraag of ze open kunnen blijven. Zo overweegt De Uithof volgende winter padelbanen op de plek van de schaatsbaan te leggen. Enschede zit vanaf april zonder uitbater, op dit moment is er niet genoeg geld om de boel daarna open te houden. Eindhoven vreest zonder extra steun problemen na dit jaar, als het energiecontract afloopt.

Jaap Edenbaan

In december maakte de gemeente Amsterdam al bekend dat het eigenaar wil worden van de Jaap Edenbaan. Wethouder Sofyan Mbarki (Sport) schreef aan de gemeenteraad dat het complex toe is aan grondige renovaties om het duurzaam en toekomstbestendig te maken, maar dat dat mede door de snelle stijging van de energieprijzen en bouwlasten het voor Stichting Jaap Eden niet is op te brengen.

Als de gemeente eigenaar wordt, kan het schaatscomplex gerenoveerd worden en een duurzaamheidsimpuls krijgen. De Jaap Edenbaan bestaat sinds 1961 en is daarmee de oudste nog in gebruik zijnde buitenkunstijsbaan ter wereld. Met ruim een half miljoen bezoekers per jaar is het ook een van de drukst bezochte.

Investeren in de ijsbaan is volgens de gemeente dan ook een logische stap: het is een belangrijke publieke voorziening voor Amsterdam en de schaatssport, hoewel het een grote CO 2 -voetafdruk heeft.

Acute sluiting

Niet alle ijsbanen wilden openheid geven over hun financiële situatie: mogelijk is het aantal banen dat in de problemen zit of komt dus groter. Een woordvoerder van de KNSB laat weten dat de schaatsbond bij ‘1 a 2 banen’ acuut vreest voor sluiting. “We houden de vinger aan de pols. Er is op alle fronten overleg.”

Deze week komt de Vereniging Kunstijsbanen Nederland bijeen om te praten over de ontstane situatie. Nederland telt 21 steden met een ijsbaan. Voorzitter Dennis van Rijswijk: “Schaatsen is een nationale volkssport. Als het zo doorgaat wordt in twee jaar tijd afgebroken wat in zeventig jaar is opgebouwd. Dat kan de overheid toch niet laten gebeuren?”