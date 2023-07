Iedereen keek woensdagavond verbaasd naar Mark Rutte: ‘Wat zegt hij nou?!’

Premier Mark Rutte schoot woensdag zo uit zijn slof, dat zijn kabinet wankelde en viel. Er kwamen nog wel gemompelde excuses, ‘in een bijzin’. Wat gebeurde er achter de schermen?

Iedereen kijkt verbaasd naar premier Mark Rutte. En dan naar elkaar. Wát zegt hij nou?! Het is woensdagavond, op het ministerie van Algemene Zaken, als Rutte ineens keihard is. Hij wil, nee, éíst strenger asielbeleid. “We hebben mooie dingen gedaan, maar ik heb dit nodig…,” zegt de premier. “Zeg het maar,” aldus Rutte tegen de anderen. “Anders gaan we naar de koning.” Wat wil zeggen: ontslag aanbieden.

De woorden zijn vooral gericht aan Sigrid Kaag (D66) en Carola Schouten (ChristenUnie). Die willen niets van Ruttes ‘te strenge’ plannen horen. Kaag laat zich niet afbluffen. “Laten we er dan maar meteen mee stoppen.’’ Maar ook CDA’ers Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge schrikken zich rot.

Rutte schuift pas net aan voor onderhandelingen, is het gevoel. Al ruim negen maanden praat het kabinet achter de schermen over de vraag hoe het meer grip kan krijgen op migratie. Natuurlijk, Rutte kwam weleens aanwaaien. Uurtje hier. Halfuurtje daar. Maar voor de rest had hij zich afzijdig gehouden.

VVD eist resultaten

Tot maandagmiddag. Ruttes eigen VVD heeft resultaten geëist voordat de zomervakantie begint. En aan het begin van de week horen de onderhandelaars Rutte zeggen: “Als die nareisbeperking er niet bij zit, dan wordt het niets.”

Dat is het heikele punt: de VVD vindt dat Nederland het asielzoekers te makkelijk maakt om familieleden over te laten komen voor gezinshereniging.

Maar gezinshereniging bemoeilijken ligt heel gevoelig bij ChristenUnie, die daar ‘een rode lijn’ heeft getrokken. En Rutte weet dat, klinkt het bij deze partij. Sterker: hij zou tegenover partijleider Mirjam Bikker zijn begrip daarover hebben uitgesproken.

Maar binnen de VVD fluit Rutte een ander wijsje. Ja, die ‘rode lijn’ is dan jammer. “Er moet iets gebeuren,” aldus VVD’ers. Er moet een signaal komen dat Nederland mensen niet welkom heet, zodat ze een ander land uitkiezen om asiel aan te vragen. “Op Tripadvisor kijken asielzoekers waar ze heen moeten,” stelt een hoge VVD’er.

En dus stelt Rutte woensdag alsnog voor dat oorlogsvluchtelingen twee jaar moeten wachten op gezinshereniging. En dat er per maand niet meer dan 200 van zulke ‘nareizigers’ mogen komen.

Schouten is verbijsterd

Een ‘kinderquotum’, sneert men binnen de ChristenUnie, die laatdunkend spreekt over ‘het weren’ van gezinnen van ‘oorlogsvluchtelingen’. Aan zulk beleid gaan zij niet meewerken. Vicepremier Carola Schouten is verbijsterd. Juist dit onderwerp was besproken, afgeschoten en afgelegd. En nu komt Rutte er wéér mee? “Dit trekken we niet.”

VVD-bewindslieden Dilan Yesilgöz en staatssecretaris Eric van der Burg proberen nog te sussen. “Maar Rutte kapte dat gewoon af.”

Ook het CDA is furieus op de powerplay van Rutte. “Hij heeft 8,5 maand geen poot uitgestoken, er helemaal niets aan gedaan,” briest een partijkopstuk. “Toen was het opeens: het wordt kabinetscrisis als jullie dit niet slikken.”

Noodlijdende partij

Hoekstra en De Jonge zitten helemaal niet te wachten op verkiezingen, dan wordt de noodlijdende partij mogelijk gedecimeerd. Vooral De Jonge probeert te bemiddelen tussen VVD en ChristenUnie. “Willen we nou zo samenwerken?,” vragen ze Rutte. Die staat helemaal alleen, ziet iedereen.

Blaast Rutte nou met opzet zijn vierde kabinet op? Of is het onderhandelingstactiek? Als de onderhandelaars diep in de nacht naar huis vertrekken, is iedereen vertwijfeld.

Geste van Rutte

De volgende ochtend haasten VVD’ers zich te zeggen dat Rutte juist met een geste kwam. Rutte had alleen zijn eerste voorstel willen afzwakken: de twee jaar wachttijd wilde hij schrappen, en in plaats van 200 nareizende familieleden mochten er best 250 komen. Daarmee dacht de premier ChristenUnie juist tegemoet te komen.

Maar zo heeft die partij het niet opgevat. Er is ‘iets kapotgegaan’ omdat Rutte ‘het ruig speelde’.

Als de onderhandelaars donderdag weer bijeenkomen, wordt er eerst doorgepraat over de inhoud van de plannen. Rutte lijkt weer gewoon te willen onderhandelen, maar moet iets over zijn eerdere dreigementen zeggen. Het gesprek is al een tijdje gaande als hij een beetje ‘mompelend, in een bijzin’ komt met iets wat op excuses lijkt. Zonder dat dit woord letterlijk valt. “Maar hij begreep wel dat dit niet helemaal de route naar Rome is.”

Vergevingsgezind

De anderen lijken dat te accepteren; ChristenUnie is van nature vergevingsgezind. Dit mag niet stukgaan omdat iemand in dit proces te hard heeft ingezet, is de overtuiging van een CDA-betrokkene.

Ook Rutte houdt de blik vooruit. Nog voor het overleg donderdagavond is begonnen heeft hij een gesprek met een kandidaat die de afgetreden Dennis Wiersma moet vervangen als onderwijsminister. Die persoon wordt nu lid van een demissionair kabinet, want de verwachting is dat het nog lang duurt voordat er een nieuwe ploeg aantreedt. De formatie van een volgende regeringsploeg kan immers nog weleens héél lang duren.