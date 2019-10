Identiteit drie slachtoffers ongeval A2 bekend

Het ongeval gebeurde op de snelweg A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Vinkeveen. Beeld ANP

Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt. Ook is bekend dat de 38-jarige man uit Vianen het ongeluk veroorzaakte. Over de toedracht van het ongeval de politie niks melden.

Een auto was donderdag via de middenberm op de verkeerde weghelft terechtgekomen en botste daar op tegemoetkomend verkeer. Aanvankelijk leek het erop dat er sprake was van een spookrijder. De A2 was na het ongeluk lange tijd afgesloten.

Er raakte ook een persoon gewond. Die is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval op de #A2 heeft een tragische afloop. Drie personen zijn om het leven gekomen en één gewonde is naar het ziekenhuis overgebracht. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte.https://t.co/bhYRMHAYWB Politie Utrecht