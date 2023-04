Iconische gitaar Eddie van Halen geveild voor 3,9 miljoen dollar

Eddie van Halen samen met Michael Jackson op het podium. Beeld Lynn Goldsmith/VCG via Getty Images

De Frankenstrat maakte deel uit van een veiling van Sotheby’s waarbij onder meer ook de witte handschoenen van de van origine Nederlandse frontman onder de hamer gingen.

De gitaar werd door Van Halen gebruikt tijdens liveoptredens, maar was ook te zien in de videoclip van Van Halen’s hit ‘Hot for Teacher’. Het instrument was een voor de gitarist op maat gemaakt exemplaar met de voor hem kenmerkende rood met witte print op de kast. Vooraf werd geschat dat de gitaar tussen de 2 en 3 miljoen dollar zou opbrengen.

Duurste Frankenstrat

De in 2020 overleden gitarist had de geveilde gitaar in 1990 geschonken aan een technicus die de band verliet, schrijft Rolling Stone. Die gaf hem op zijn beurt aan een neef, die hem weer verkocht aan een winkel in Huntington Beach in Californië. De eigenaar van die winkel besloot de gitaar te veilen. Het is niet bekend wie het snaarinstrument heeft gekocht.

Hoewel de gitaar nu de boeken in gaat als de duurste Frankenstrat die op een veiling is verkocht, is het instrument niet de duurste gitaar die ooit is geveild.

Dat zijn nog steeds de gitaren van Nirvana-frontman Kurt Cobain, van wie de akoestische gitaar die hij gebruikte bij MTV Unplugged ooit voor 6 miljoen dollar werd geveild. Die uit de video van ‘Smells Like Teen Spirit’ 4,5 miljoen dollar opbracht.

