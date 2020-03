IC’s sneller vol: ‘RIVM heeft met verkeerde prognoses gerekend’

Het vervoer van IC naar IC gaat met een Mobiele Intensive Care Unit (MICU), een soort vrachtwagen. Beeld ANP

Zondag sloeg het RIVM een pessimistischer toon aan over de opvangcapaciteit van de intensivecareafdelingen. Waar eerder in de week nog werd verondersteld dat eind mei het aantal coronapatiënten op de ic’s zou pieken op 2500, wordt nu gedacht dat al over twee weken 2500 ic-bedden nodig zijn. Dat is zeer problematisch. Met kunst en vliegwerk zijn er deze week hooguit 1600 bedden.

Tegen de NOS noemde Jacco Wallinga, de voornaamste rekenkundige van het RIVM, twee redenen voor de bijgestelde prognose: een grotere toestroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen en een gewijzigde rekenmethode: waar eerder werd gedacht dat coronapatiënten gemiddeld tien dagen op een ic-bed liggen, gaat men nu uit van 23 dagen. Dat betekent een veel lagere doorstroming, waardoor ic’s sneller vol zijn. Als rekening was gehouden met een langere ligduur, waren strengere beperkende maatregelen – horeca, kantoren en scholen dicht – in Nederland mogelijk eerder nodig geweest.

De nieuwe rekenmethode roept kritische reacties op. Deskundigen waarschuwden al eerder dat coronapatiënten gemiddeld veel langer op de ic liggen dan andere patiënten.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), sprak half maart over twee tot vier weken. Desgevraagd bevestigt hij nu dat uit gegevens uit China al bleek dat de ligduur langer is dan tien dagen.

Ligduur 3 weken

PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher heeft Kamervragen gesteld over de nieuwe RIVM-prognose. In een presentatie afgelopen woensdag in de Kamer ging het RIVM al uit van een ligduur van drie weken, maar toen werd niet gewaarschuwd dat half april 2500 ic-bedden nodig zouden zijn. Asscher wil weten hoe dat kan.

Mogelijk is er bij de eerdere berekeningen vanuit gegaan dat ic-patiënten in Nederland relatief gezonder zijn dan in het zwaar getroffen Italië, omdat mensen met zeer slechte perspectieven hier niet worden opgenomen op de intensive care.

Emeritus hoogleraar wiskundige economie Wouter Keller voorspelde eerder deze maand op Twitter al dat de ic’s in april tegen hun grenzen aanlopen. Hij meent dat het RIVM met verkeerde prognoses heeft gewerkt. “Ze jokken dat ze pas nu rekening houden met een langere ligduur.”

Keller verwacht over twee weken een piek in het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten. Voor het dodental voorziet hij twee weken later een piek.