IC’s: ‘Hulp van Duitsland nog niet nodig’

Beeld ANP

De inspanning van ziekenhuizen om het aantal bedden op de intensive cares uit te breiden werpt zijn vruchten af. Waar eerst nog de vrees was dat er afgelopen weekend te weinig bedden zouden zijn, klinken nu andere geluiden.

Momenteel zijn 1100 à 1200 bedden bezet door coronapatiënten en er is nog voldoende plek over voor nieuwe patiënten, zegt Arthur van Zanten van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. “De gesprekken met Duitsland, om Nederlandse patiënten op te nemen, lopen nog steeds, maar voorlopig is die route niet nodig. Onze oproep om in alle ziekenhuizen het aantal bedden uit te breiden lijkt succesvol.”

In totaal telt Nederland 1600 ic-bedden, waarvan een paar honderd bestemd zijn voor niet-coronazorg. Duitsland heeft het hoogste aantal ic-bedden van Europa: 28.000, waarvan 25.000 met beademingsapparatuur.

Weekend van de waarheid

De provincie Brabant, waar de piek tot nu toe het hoogst was, maakte zich op voor een weekend van de waarheid, maar de ziekenhuizen kwamen er goed doorheen. Het aantal nieuwe patiënten dat werd opgenomen was op zaterdag en zondag bijna de helft minder dan de dagen ervoor: tussen de 120 en 150 per dag.

Kanttekening daarbij is dat zich in het weekend sowieso minder patiënten melden, omdat ze vaker wachten tot maandag wanneer ze hun eigen huisarts kunnen raadplegen. Niettemin is de trend licht hoopgevend. “Ja, er lijkt echt sprake van een stabilisatie en lichte afname in Brabant, maar prijs de dag niet voor het avond is. Het kan van uur tot uur verschillen en van dag tot dag,” zegt een woordvoerder van de ziekenhuizen in de regio, verenigd in het ROAZ.

Fors minder overplaatsingen

Momenteel is driekwart van de ic-bedden in Brabant bezet. In het Amphia in Breda werden gisteren achttien extra ic-bedden klaargezet. Ook werden er afgelopen weekend minder Brabanders naar ziekenhuizen elders in het land overgebracht. Het ging om ongeveer acht patiënten, zegt het ROAZ. Ter vergelijking: afgelopen week waren dat er gemiddeld honderd per dag.



Waar de druk in Brabant enigszins van de ketel lijkt, verplaatst het probleem zich nu naar andere delen van het land. “De ic’s in de Randstad en Gelderland hebben het nu drukker,” aldus Van Zanten. “We verwachten nog steeds dat de piek op de ic’s nog moet komen. We gaan de komende week zeker tweeduizend bedden nodig hebben. Het wordt pas hoopgevend wanneer het aantal ziekenhuisopnames in het hele land dagen achter elkaar daalt.”