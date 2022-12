I&O-onderzoeker stelt: ‘Ouderwetse Zwarte Piet sterft langzaam uit’

Sinterklaas voer op 13 november in het gezelschap van pieten door de grachten van Amsterdam. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van I&O Research. In de grote stad is Zwarte Piet het minst populair. Slechts een kwart van de inwoners van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag vindt dat Zwarte Piet moet blijven zoals hij was. In de rest van Nederland is dat ongeveer een derde.

Met name jongeren vinden een zwartgekleurde Piet steeds meer uit de tijd. Hield 34 procent van de 18- tot 34-jarigen daar in 2021 nog aan vast, dit jaar is dat slechts 19 procent. Bij oudere generaties daalt het draagvlak minder snel: 33 procent van de 35- tot 49-jarigen ziet Piet nog altijd zwartgekleurd, vorig jaar was dat 37 procent.

Draagvlak

Onder Nederlanders van 50 tot 64 jaar zakte het aantal voorstanders van Zwarte Piet naar 39 procent, een afname van 6 procent. Bij de 65-plussers is er nauwelijks een daling waarneembaar.

Onderzoeker Milan Driessen van I&O Research durft de stelling aan dat Zwarte Piet ‘langzaam zal uitsterven’. “Helemaal nu zoveel jongeren een andere Piet willen, is het een kwestie van tijd dat het draagvlak naar nul gaat. Zwarte Piet is bovendien afgelopen jaren al uit het straatbeeld, het Sinterklaasjournaal en de media verdwenen.”

Gediscrimineerd

Surinaamse en Antilliaanse Nederlanders zijn het meest kritisch waar het de traditionele Zwarte Piet betreft. Driekwart vindt dat de zwarte huidskleur moet verdwijnen. Een zesde wil geheel van het karakter af, ongeacht de kleur.

Opvallend is hoe kritisch Nederlanders blijven over (anti) Zwarte Piet-activisten. Twee op de drie Nederlanders menen dat een kleine minderheid het sinterklaasfeest voor de meerderheid verpest.

Dat Nederlanders van kleur zich gediscrimineerd voelen, vindt de helft ook geen reden om Piets huidskleur aan te passen. Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst denken over bovengenoemde punten overigens heel anders.

Grootste klappen

Het tempo waarmee de acceptatie van Zwarte Piet afneemt, vlakt af ziet I&O Research, die voor het onderzoek ruim 1450 Nederlanders van boven de 18 jaar bevroeg. “Afgelopen jaren ging het hard, maar de grootste klappen zijn nu wel geweest,” aldus Driessen.

Hij wijst op de 65-plussers, waar nauwelijks nog een daling waarneembaar is. “44 procent van de Nederlanders boven de 65 jaar wil Zwarte Piet houden zoals hij was. Dat is slechts een procentje lager dan vorig jaar.”

Grote stad

In de zuidelijke provincies (Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) is de steun voor Zwarte Piet het grootst. Vier op de tien inwoners zijn voorstander. I&O Research ziet op pietgebied echter geen kloof tussen Randstad en platteland. “Het is meer een verschil tussen cultureel conservatieven en progressievere Nederlanders,” zegt Driessen.

“Die conservatieven die Zwarte Piet zwart willen houden, zijn evengoed in bepaalde dorpen in het Groene Hart te vinden. Net zoals er buiten de Randstad genoeg plaatsen zijn met een progressievere bevolking die van Zwarte Piet af wil.” Hij noemt het recente voorbeeld van Staphorst, waar inwoners een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) met geweld verhinderden, niet representatief voor het platteland. “Dat zijn incidenten.”