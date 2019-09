‘Hypotheekrentes gaan verder omlaag’

Beeld ANP

De Hypotheker baseert zijn verwachtingen op het nieuwe stimuleringsbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB) en de renteverlaging van de Federal Reserve. “De rente op hypotheekleningen met een lange looptijd staat onder druk. Dit wordt nog eens versterkt doordat de ECB heeft aangekondigd het opkoopprogramma van obligaties per 1 november weer voor onbepaalde tijd te gaan voortzetten,” legt commercieel directeur Menno Luiten uit. “Hiermee groeit de kans dat de hypotheekrente langer laag blijft en mogelijk zelfs verder zal dalen.”

In het derde kwartaal daalde de hypotheekrente voor een rentevaste periode van vijf jaar naar 1,79 procent. Met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is dat nog 0,5 procentpunt lager. Bij een rentevaste periode van tien jaar is de rente 1,88 procent en bij twintig jaar 2,32 procent. Als de rente dertig jaar wordt vastgezet, bedraagt die 2,71 procent.