Huwelijk staat steeds minder centraal – en dat vindt Nederland prima

Beeld ANP

Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ruim 3300 mensen deden mee aan een onderzoek naar opvattingen over trouwen, samenwonen en scheiden. In het algemeen staan zij neutraal tot positief over ongehuwd samenwonen.

Respondenten boven de 70 hebben meer moeite met de ontwikkeling, net als gelovigen. Een enkele katholiek plaatst zijn vraagtekens, onder protestanten en hervormden vindt ruim 16 procent het een slechte ontwikkeling. Een derde van de mensen die een ander geloof aanhangen – moslims, joden, hindoes – staat negatief tegenover ongehuwd samenwonen. Deze groep is niet verder uitgesplitst in bijvoorbeeld moslims en joden omdat daarvoor het aantal volwassen gelovigen te klein is. Zo geeft maar 5 procent van de volwassen Nederlanders aan islamitisch te zijn.

‘Hand in hand’

Socioloog en onderzoeker Tanja Traag vindt de opvallendste uitkomst dat de mening van de Nederlander de maatschappelijke ontwikkeling volgt. “Je ziet dat in Nederland veel meer ongehuwd wordt samengewoond,” zegt ze. “En Nederlanders vinden dat een prima ontwikkeling. Het is interessant om te zien hoe dat hand in hand gaat.”

Een andere opmerkelijke ontwikkeling is onze mening over scheiden. Steeds meer huwelijken eindigen in echtscheiding, maar dat vinden Nederlanders (75 procent) nog steeds een slechte zaak. Opvallend: jongeren tot 30 jaar en mensen boven de 70 zijn er het meest uitgesproken over. Tachtig procent van hen vindt de groei van het aantal scheidingen een zeer zorgwekkende ontwikkeling. Veertigers lijken nog het meeste begrip voor de trend te hebben. Dat heeft er, verwacht Traag, ongetwijfeld mee te maken dat in die leeftijdscategorie het meest gescheiden wordt.

“Let op,” zegt de onderzoeker. “Het gaat niet om de vraag of mensen voor of tegen echtscheiding zijn. Dat zou interessant zijn om verder te onderzoeken. We hebben mensen gevraagd naar wat zij vinden van de ontwikkeling. Als je mensen vraagt of ze vinden dat iemand mag scheiden, dan zal het antwoord vaak zijn: dat hangt ervan af. Dan moet je als onderzoekers meer context geven, en hoe meer context je geeft, hoe meer je de uitkomst stuurt. Dat is dus heel ingewikkeld om te onderzoeken.”