Huurders beter beschermd in woonplannen kabinet: maximale huurprijs van 1123 euro

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) tijdens een presentatie over de wijziging van de Woningwet. Met de gewijzigde wet wil het kabinet onder meer huurders beschermen tegen te hoge huren. Beeld ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ANP

Dat staat in een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). De wet legt een groot deel van de huurmarkt straks aan banden. Verhuurders in de vrije sector mogen als het aan het kabinet ligt, vanaf 2024 niet meer vragen wat ze willen voor een woning.

Daarnaast mogen de meeste huren straks niet meer stijgen dan de gemiddelde cao-loonstijging plus 0,5 procent. Tot voor kort was de toegestane huurstijging gekoppeld aan de inflatie. Maar omdat die vorig jaar rond de 10 procent lag, is gekozen voor een ander systeem. De Jonge: “Zo weet je zeker dat mensen hun huren kunnen blijven betalen. Doordat de inflatie vorig jaar hoger was dan de loonstijging, dreigden veel huurders echt in grote problemen te komen.”

Maximale huurprijs

De plannen voor de maximale huurverhoging zijn onderdeel van een groter pakket aan plannen om huren betaalbaarder te maken. Wie te veel verdient voor een sociale huurwoning en te weinig voor een koophuis, is aangewezen op de vrije huurmarkt. Daar zijn de prijzen de afgelopen jaren enorm gestegen.

“Er zijn vrijwel geen huurhuizen meer voor de middeninkomens,” aldus De Jonge. “Dat heeft grote gevolgen voor veel steden waar agenten of leraren geen betaalbaar huis meer kunnen vinden.” Om daar iets tegen te doen, gaat voor een groot deel van de huurwoningen in de vrije sector (net als bij de sociale huur) een maximale huurprijs gelden.

Aan de hand van een puntenstelsel waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar oppervlakte en isolatie van een huis, mag slechts een maximumhuurprijs worden gevraagd. Nu geldt dat systeem alleen voor woningen met een huurprijs tot maximaal 808 euro per maand. Het kabinet wil die grens oprekken naar huren tot 1123 euro per maand. Dat bedrag wordt overigens elk jaar iets aangepast.

De verwachting is dat tienduizenden huurwoningen hierdoor goedkoper worden. Huizen die nu duurder zijn dan 1123 euro maar dat niet waard zijn volgens de puntentelling, moeten in huur omlaag. De nieuwe regels gelden niet voor bestaande huurcontracten en gaan pas in zodra er een nieuwe huurder komt. De Jonge had dat liever anders gezien, maar dat bleek juridisch niet haalbaar.

Boetes

Omdat er een tekort is aan woningen wil De Jonge huurders ook meer macht geven ten opzichte van verhuurders die toch meer huur vragen dan is toegestaan. Nu kunnen huurders alleen binnen zes maanden via de huurcommissie een lagere huur afdwingen. Die termijn komt te vervallen. Ook kunnen gemeenten straks boetes opleggen voor verhuurders die te veel huur rekenen. Die boetes kunnen oplopen tot 90.000 euro als iemand vaker in de fout gaat.

Volgens De Jonge is straks 90 procent van de huurwoningen aan regels gebonden. Vastgoedbeleggers voorspellen dat door de plannen het woningtekort groter wordt. Omdat het minder lucratief wordt om te verhuren, zal er minder gebouwd worden. De Jonge denkt dat dat mee zal vallen. “Ik denk dat er nog steeds goed aan verhuren te verdienen blijft. Maar we moeten iets doen, want voor veel huurders is een woning niet meer te betalen.”

Correctie: in een vorige versie van dit artikel stond een maximale huurprijs van 1023 euro. Dit is aangepast (28/02/2023).