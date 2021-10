Huurcrisis moet worden aangepakt, maar niet met ‘ingreep in mensenrechten’

‘Prijs is niet het probleem, ruimte is het probleem,’ zegt Tjerk Dalhuisen van stichting !Woon, die opkomt voor de rechten van huurders. Beeld Getty Images/iStockphoto

Door de enorme kloof tussen huurprijzen in de sociale sector enerzijds (maximaal 752 euro per maand) en de gemiddelde huurprijs in de vrije sector anderzijds (in Amsterdam 1805 euro per maand, voor een vergelijkbare woning) zitten veel sociale huurwoningen vol met ‘scheefwoners’: huishoudens die er gezien hun inkomen eigenlijk niet thuishoren.

Om dat aan te pakken moeten er niet alleen veel meer huurwoningen worden bijgebouwd, maar moeten vervolgens ook de huurprijzen voor scheefwoners worden verhoogd op basis van hun inkomen, bepleit vastgoedadviseur Colliers in een vandaag verschenen rapport.

“Het verdienmodel van de vastgoedbranche was zeker nog niet goed genoeg,” zegt Tjerk Dalhuisen van stichting !Woon, die opkomt voor de rechten van huurders. “Huur afhankelijk maken van inkomen is een ingreep in elementaire mensenrechten. Dan dwing je mensen te verhuizen op basis van hun inkomen. Dat is een schending van het huurrecht. Zeker in deze woningmarkt moet je mensen niet onzeker maken over hun toekomst.”

Ook de Woonbond ziet niets in het aanpakken van scheefwoners door huur te koppelen aan hun inkomen. “Als je al aan inkomenspolitiek doet, dan moet je hogere inkomens aanslaan via de belastingen,” zegt een woordvoerder. “En kijk dan ook naar kopers. Er is een enorm verschil tussen hoe kopers worden gepamperd en hoe huurders de hoofdprijs betalen. Nu worden vooral de bescheiden middeninkomens getroffen.”

Reguleer de vrije sector

De belangenbond voor huurders is juist voorstander van het reguleren van de vrije sector om huurstijgingen aan banden te leggen. “Appartementen in steden die eerder net boven de grens vielen, gaan inmiddels voor het dubbele in de verhuur. Dat moet je aanpakken. Ook in de vrije sector moeten de huren worden vastgelegd.”

Volgens Neprom, dat onder meer projectontwikkelaars van nieuwbouwwoningen vertegenwoordigt, gebeurt dat allang. “De aanvangsuren voor nieuwbouwprojecten in de vrije sector liggen in Amsterdam al vast, net als de huurstijgingen voor een periode van 25 jaar,” zegt directeur Jan Fokkema. “Maar zulke grenzen gelden niet voor de bestaande voorraad huurwoningen. Dat is op de lange termijn niet te handhaven. Zo wordt nieuwbouw de dupe van de problemen en stagneert de nieuwbouw.”

Over huuringrepen laten de ontwikkelaars zich niet uit. “Maar we moeten ons allemaal realiseren dat niet iedereen in een eengezinswoning kan wonen, met een huur die bij het inkomen past. Dat kunnen we ons niet meer veroorloven in de Nederlandse markt.”

Dreigementen

Dat woningbeleggers en ontwikkelaars niet rendabel nieuwe woningen zouden kunnen bouwen wanneer huurprijzen in de vrije sector verder aan banden worden gelegd, noemt Dalhuisen ‘dreigementen’. “Prijs is niet het probleem, ruimte is het probleem. Als de overheid genoeg ruimte creëert, bouwen ze echt wel. Het verhaal dat er vooral meer vrije sector moet worden bijgebouwd, horen we al heel lang. En beleggers blijven die woningen maar opkopen, omdat ze zo lucratief zijn.”

“De oplossing zit ‘m niet in het bijbouwen van nog meer dure woningen,” zegt de woordvoerder van de Woonbond. “Er moeten juist sociale woningen bijgebouwd worden. Inzetten op meer vrije sectorwoningen is alleen gunstig voor ontwikkelaars en verhuurders. Dat leidt tot hogere huren en meer gedwongen vraag. Dat is fijn als je verhuurder bent, niet als je huurder bent.”