Huub Oosterhuis (1933-2023) veranderde de taal waarin men bad, zong en sprak in de kerk

Huub Oosterhuis groeide op in de Rivierenbuurt en ging naar het door jezuïeten gerunde Ignatiuscollege in Amsterdam-Zuid. Geïnspireerd door de broeders op het roomse gymnasium trad hij daarna toe tot de jezuïetenorde. Hij studeerde onder meer in Nijmegen, Groningen en Maastricht en werd in 1964 tot priester gewijd. Een jaar later keerde hij terug naar Amsterdam.

Samen met pater Jan van Kilsdonk, een jezuïet van wie hij onderwijs kreeg op het Ignatiuscollege, zette Oosterhuis zich in voor de Amsterdamse Studentenekklesia, een katholieke geloofsgemeenschap voor studenten. Het waren de jaren van het Tweede Vaticaans Concilie, een periode waarin Rome streefde naar ‘aggiornamento’, het bij de tijd brengen van de katholieke kerk. Oosterhuis en Van Kilsdonk waren uitdragers van deze progressieve wind die door de moederkerk waaide.

Met vernieuwingen binnen de kerk wilde Oosterhuis aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Hij probeerde de boodschap van het evangelie op andere manieren te prediken dan met gregoriaans gezang in een taal die velen niet verstonden. Hij vertaalde eeuwenoude Latijnse gebeden in het Nederlands en publiceerde poëzie waarin de invloed van Vijftigers als Lucebert en Gerrit Achterberg doorklonk. Zijn gedichten worden nog steeds gelezen: zo kreeg zijn dichtbundel Bid om vrede uit 1966 een tweeëntwintigste druk in 2019.

Rebelse visie

In de tweede helft van de jaren zestig liep Oosterhuis op tegen de grenzen van vernieuwingen uit Rome. Hij wilde meer en wel meteen, maar het Vaticaan en de Nederlandse bisschoppen waren het daar niet mee eens. In 1969 werd Oosterhuis uit de jezuïetenorde gezet omdat hij zich had uitgesproken voor het huwelijk van collega-pastoor Jos Vrijburg. In een instituut waar ‘ora et labora’ als een deugd wordt gezien, werd deze rebelse visie op de doctrine van het celibaat bestraft.

In hetzelfde jaar trok Oosterhuis van leer tegen monseigneur Zwartkruis, de bisschop van Haarlem. ‘Wij willen nog consequenter een kritisch centrum zijn, als een vrijplaats die zich keert tegen iedere machthebberij, zonder angst voor publieke opinie en op vele gebieden ingaand tegen ambtenarij, als een nieuwe typering van een oud ideaal,’ aldus Oosterhuis in Het Parool van 3 maart 1969. Een jaar later werd hij ontslagen als studentenpastoor na zijn huwelijk met Josefien Melief, met wie hij later zijn kinderen Trijntje en Tjeerd zou krijgen.

Zijn relatie met de katholieke kerk bleef altijd bekoeld. Met de vernieuwingsgezinde paus Franciscus, een jezuïet, was er hoop voor verbroedering, vooral na de brief die Oosterhuis in december 2020 van hem ontving, maar de congregatie binnen de kerk die verantwoordelijk was voor de eucharistie bleef bij het standpunt dat enkele liturgische liederen van Oosterhuis ongeschikt waren voor de eredienst.

Eredoctoraat

Vooral één uitspraak van Oosterhuis bleef kwaad bloed zetten bij de hoogwaardigheidsbekleders binnen de kerk. In 2002 zei hij in een interview in magazine Volzin dat hij het liefst erkenning zou willen hebben voor wat hij ‘het demasqué van de transsubstantiatie’ noemt: ‘de ontmaskering van de roomse overtuiging dat Christus werkelijk aanwezig is in het brood en in de wijn’. In een interview in Trouw in 2006 zei toenmalig bisschop Wiertz van Roermond: “Oosterhuis mag blij zijn dat hij deel uitmaakt van de Nederlandse geschiedenis. Ja, vooral van de geschiedenis.”

Erkenning voor zijn ruim zevenhonderd teksten en psalmen kreeg Oosterhuis wel van protestantse zijde. De Vrije Universiteit eerde hem in 2002 met een eredoctoraat vanwege zijn bijdrage aan de oecumenische liedcultuur en de liturgievernieuwing.

Na zijn ontslag als pastoor ging Oosterhuis het oecumenische pad op, waarbij hij een vrije interpretatie van het evangelie en de Bijbel hanteerde. Zijn werken behielden hun politieke toon: hij verzette zich tegen onderdrukking en las het evangelie als een verhaal van opstand en compassie. Hij was actief in het comité dat zich inzette tegen de dictatuur van Pinochet in Chili en in de jaren negentig sloot hij zich aan bij de Socialistische Partij.

Armen, onderdrukten en kanslozen

In een interview in partijblad De Tribune in 2004 zei hij dat hij de Bijbel las als ‘een boek dat geschreven is vanuit de ogen van armen, onderdrukten en kanslozen’. In die geest zette hij zich ook in voor het generaal pardon in 2007 en voor vluchtelingen in het algemeen.

Oosterhuis richtte vier debatcentra in Amsterdam op: de Populier, De Balie (dat voortkwam uit de Populier), de Rode Hoed en de Nieuwe Liefde. Bij de opening van dat laatste centrum in 2011 was toenmalig koningin Beatrix aanwezig. Zij was sinds de jaren zeventig bevriend met Oosterhuis en hij gold als een van haar vertrouwelingen. Tijdens de begrafenis van prins Claus in 2002 hield Oosterhuis de preek en hij sprak ook op de uitvaart van prins Friso in 2013.

Huub Oosterhuis is 89 jaar geworden.

