Hutjemutje op de GP van Zandvoort: ‘De praktijk schuurt met de regels’

Race-liefhebbers van het station van Zandvoort onderweg naar het circuit op de eerste dag van de Grand Prix. Beeld Elmer van der Marel

Het stond nergens, maar Formule 1-fans die naar Zandvoort gaan zijn het onverdeeld eens: de dresscode is oranje óf iets met Red Bull-kleuren of allebei. Vrijdagochtend, nog vóór achten, liep een aanhoudende stroom mensen naar perron 1 en 2 op Amsterdam Centraal om op de trein naar Zandvoort te stappen. In totaal werden die ochtend 27.000 racefans vervoerd.

“Zijn we er al bijna?” vraagt een jongetje aan zijn vader. “Bijna, maar nog niet helemaal,” zegt een man die zich geroepen voelt te reageren.

Als de trein Zandvoort aan Zee nadert, wordt Richard Nijs (54) emotioneel. “Het is zo mooi dat we hier nu eindelijk kunnen zijn. Ja, dat ontroert me wel,” zegt Nijs, die samen met zijn vriendin Danielle Snijders (42) uit Vinkeveen is gekomen. “Het is de sport en het chauvinistische. We gaan onze Max aanmoedigen.”

Snijders: “Ik slaap al een halve week niet van de spanning. Dit is toch geweldig? We zijn al dertig jaar fans en dan is het circuit nu eindelijk hier in Zandvoort. Ja, wauw toch?”

Op het station staat locoburgemeester Gert-Jan Buijs. Hij is trots over het verloop. “Je bent natuurlijk bang dat er ergens opstoppingen komen, maar het gaat goed. Het loopt lekker door.”

Met ‘het’ doelt Buijs op de duizenden mensen die uit de treinen stappen en in een fuik lopen. 70.000 mensen hebben een kaartje voor deze eerste dag van De Grand Prix. Met hekken is de kilometer aan looproute naar het circuit afgezet. Verdwalen kan niet, afstand houden kan evenmin.

Het kabinet kan daar niks aan doen, aldus demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus. Het is aan de gemeente Zandvoort om de drukte in goede banen te leiden, antwoordt hij op dezelfde vrijdag in Den Haag op een vraag over de mensenmassa.

Kritiek De Jonge

Later op de dag is collega-minister Hugo de Jonge kritisch. Voor de Formule 1 gelden dezelfde regels als in andere sectoren, aldus De Jonge. “Maar ik zie dat de praktijk schuurt met wat de regel is.” De gemeente zelf daarentegen is tevreden en spreekt van een ‘soepel verlopen’ eerste dag.

Zowel op het station als bij de afgezette route en op de loopbrug wordt ’s ochtends niet gecontroleerd op een toegangsbewijs of coronatestbewijs. Dat gebeurt pas als mensen bij de toegangspoorten van het circuit zijn. Online regent het verontwaardigde reacties op de beelden van de massa Formule 1-fans in Zandvoort. Festivals met zo veel mensen zijn niet toegestaan. Terwijl de culturele sector met handen en voeten gebonden is door coronarestricties, lopen in Zandvoort grote drommen mensen hutjemutje naar hun bestemming.

Ook Kamerleden reageren kritisch. ‘Leuk zo’n festival, euh Formule 1. Alle liefhebbers gun ik alle plezier, maar het blijft wel zuur voor alle Milkshake- en Lowlands-liefhebbers,’ twittert Atje Kuiken (PvdA).

Wie de stilzwijgende afspraak heeft gemist en niet in het oranje loopt of geen Max Verstappenmerchandise aan heeft, kan op verschillende plekken op de route nog terecht. Langs de weg verkopen gelegenheidsondernemers oranje shirts voor een tientje en wordt ook echte merchandise verkocht. Van Verstappen, met nummer 33, maar ook wie voor de concurrent komt, kan onderweg slagen.

Aan het begin van de looproute staan Thijmen Kouwenhoven (15), Floris Kouwenhoven (13), Sebastiaan Paap (14) en Tessa Paap (16) snacks, koffie, thee, water en frisdrank te verkopen, voor het huis van Thijmen. “We doen het omdat we het leuk vinden, maar ook om geld te verdienen,” zegt Thijmen. “We hebben voor vierhonderd euro ingekocht en we willen meer dan het dubbele terugverdienen. Dat gaat wel lukken, denk ik.”

Extra zakcentje

Lokale ondernemers kijken toe hoe de mensenmassa geregisseerd niet hun kant oploopt. De boulevard is rustig, bijna verlaten. De zon schijnt, het regent niet en toch is het terras van het Italiaanse restaurant achter de boulevard ‘teleurstellend leeg’. “We hoopten met dit evenement iets goed te maken van de afgelopen maanden, maar niemand komt in dit deel.” De medewerker houdt hoop. “Mensen moeten ’s avonds eten en we hebben de zaterdag en de zondag nog.”

Ook medewerkers van Vis van Floor zijn weinig enthousiast. Ze staan binnen de hekken, ‘maar iedereen loopt meteen door naar het circuit’, zegt Wessel Koot, die de potentiële klanten wel gezellig vindt. “Mensen zijn heel blij, maar of wij meer omzet draaien? Dat weet ik niet.”

De plaatselijke supermarkt pakt uit met extra toezichthouders. Voor de supermarkt staan twee racesimulators waar je gratis een rondje kan racen op een digitaal circuit. Maar de supermarkt is rustig, merkt een bezoeker op. De begeleider bij de racesimulator verveelt zich. “De dag is wel lang zo. Er komen af en toe wat mensen racen, maar dit is niet wat ik had verwacht. Het is te rustig.”