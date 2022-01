‘Huren in vrije sector wordt in rap tempo duurder’

Huurwoningen in de vrije sector op de Oostelijke Eilanden en Kadijken. Beeld ANP

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter was afgelopen kwartaal 17 euro. Dat is een stijging van ruim 5 procent op jaarbasis. Dat betekent de grootste stijging in ruim drie jaar tijd. De huurprijzen in de vrije sector daalden tot voor kort vanwege de coronacrisis. Die daling kwam vorig jaar ten einde. In het derde kwartaal stegen de prijzen met 2,5 procent.

In alle provincies was afgelopen kwartaal sprake van oplopende huurprijzen. Drenthe, Friesland en Overijssel hoorden bij de koplopers. Amsterdam is nog steeds de duurste stad om in te huren. Hier kost een woonruimte maandelijks gemiddeld 22,45 euro per vierkante meter. In de randstad zijn ook in Utrecht de kosten relatief hoog.

Parariusdirecteur Jasper de Groot durft niet te zeggen of huren in de vrije sector ook de komende tijd duurder gaat worden. De lockdown die nu geldt zou volgens hem weer kunnen leiden tot dalende prijzen. Eerder daalden de vraag naar en de huurprijs van huurwoningen onder meer vanwege het wegblijven van expats en toeristen, aldus het woningplatform.