‘Huntelaar wil Blind terughalen naar Ajax’

Na kritiek op trainer Schreuder kwam Daley Blind in november bij Ajax op een zijspoor terecht. Beeld Maurice van Steen/ANP

Eerder dit seizoen vertrok Blind na een conflict met de inmiddels ontslagen coach Alfred Schreuder.

Een terugkeer van het kind van de club (Blind speelde meer dan 330 wedstrijden in het shirt van Ajax) zou als een verrassing komen. Na kritiek op trainer Schreuder kwam de linksback in november op een zijspoor terecht, waarna hij Ajax eind december via de achterdeur verliet voor Bayern München. Hoon was Schreuders loon: hoe kon deze teleurstellende trainer zó met een Ajaxboegbeeld omgaan?

Nu polst technisch manager Huntelaar Blind of hij open staat voor een terugkeer bij Ajax, wat des te opvallender is omdat algemeen directeur Van der Sar in februari nog aangaf dat hij Blind niet weer voor Ajax zag spelen. “We hadden met het aantrekken van Owen Wijndal al voorgesorteerd op de leeftijd van Daley en Jorrel Hato, een jongen van 16 jaar die het fantastisch doet, wordt ook langzaam gebracht. Op dat vlak denk ik dat die boot gepasseerd is,” zei hij in een interview.

Onenigheid Blind en Huntelaar

Na het vertrek van Blind uit de Johan Cruijff Arena boterde het even niet tussen Huntelaar en de linksback. In verschillende mediaoptredens betwistten de oud-ploeggenoten de achtergrond van Blinds vertrek. Zo zei Huntelaar dat Blind zelf het verzoek had gedaan om te vertrekken, wat de verdediger later ontkende.

Naast Huntelaar en Ajax zijn er andere kapers op de kust voor Blind. Marc Overmars, die na zijn vertrek als technisch directeur bij Ajax vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag aan het roer staat bij Royal Antwerp FC, heeft een gesprek gehad met vader Danny Blind en daarin hebben gevraagd of Daley openstaat voor een overstap naar de Belgische club. De Telegraaf schrijft dat Danny Blind zegt dat de linksback deze overstap ‘serieus overweegt’.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: