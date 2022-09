Hummer en trailer linken Jumbo-topman met hoofdverdachte in omvangrijke witwaszaak

De inval in het huis van Jumbo-topman Frits van Eerd. Beeld Meesters Multi Media

De Hummer-auto en de trailer werden in beslag genomen achter de golfwinkel op het terrein van Jumbo in Veghel. Ze zijn afkomstig van het autobedrijf van de 58-jarige, voormalige motorcrosser. De Hummer, volgens het bedrijf van E. een ‘echt collector’s item’, werd geïmporteerd in 2021, vanuit Zweden. De trailer kwam dit jaar nog uit Duitsland.

Frits van Eerd werd vorige week in zijn huis in Heeswijk-Dinther opgepakt bij een grootscheeps onderzoek naar witwassen. Hij bleef tot zondag in de cel, in afzondering. Wat hem precies verdachte maakt in deze zaak, blijft ongewis. Maar dat er een duidelijke link is met het autobedrijf van de hoofdverdachte staat vast. Of die beperkt blijft tot de Hummer en de trailer is nog niet bekend.

Spin in het web

Van Eerd maakte vrijdag bekend tijdelijk terug te treden als topman van Jumbo, om zich te kunnen concentreren op zijn privésituatie. Zijn familie, de raad van commissarissen en het directieteam respecteren ‘dit moedige besluit en zeggen hem alle steun toe in de komende periode’.

Het OM onderzoekt onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Theo E., de hoofdverdachte, wordt gezien als spin in het web. De medeverdachten wordt verweten dat zij in meer of mindere mate betrokken zijn geweest bij de fraude.