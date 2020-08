Hulpverleners slaan alarm: ‘Spugen, duwen en intimideren neemt snel toe’

Demonstranten zoeken de confrontatie met de politie bij het Centraal Station in Den Haag. Medewerkers uit de publieke sector ervaren door de coronacrisis meer agressie tijdens hun werk. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dit blijkt uit onderzoek van vakbond CNV onder 1150 leden in de publieke sector, waaronder zorgmedewerkers, ambulancepersoneel, medewerkers in het openbaar vervoer en gevangenispersoneel.

Ruim 70 procent geeft aan dat mensen een korter lontje hebben door de coronacrisis. Ruim een derde van de ondervraagden wordt de laatste maanden vaker agressief benaderd door patiënten, cliënten en omstanders. 15 procent meldt dat fysiek geweld meer voorkomt.

Schokkend

“Schokkend, schrijnend en ontluisterend,” zegt Patrick Fey, vicevoorzitter van het CNV. “Met name onze hulpverleners staan dag en nacht klaar om Nederland te helpen. Dat uitgerekend zij met zoveel agressie te maken hebben, is stuitend. Schelden, grof taalgebruik, duwen, klappen krijgen, spugen: voor veel hulpverleners komt dit vaak voor. Onacceptabel. Hulpverleners verdienen meer dan ooit onze waardering en steun.’’

Tijdens een protest tegen coronamaatregelen, afgelopen donderdag in Den Haag, keerde een deel van de demonstranten zich tegen de politie. Leden van een speciale aanhoudingseenheid kregen stenen, fluimen en blikjes bier naar hun hoofd gegooid. Eén agent raakte gewond.

Fey: “Dit incident kwam volop in het nieuws, maar er zijn talloze andere aanvallen op onze zorgverleners die minder zichtbaar zijn. Zeker de laatste weken krijgen we meer signalen dat medewerkers met agressie te maken krijgen. Het is al lastig om met de beperkende coronamaatregelen te werken, maar als de mensen die je probeert te helpen ook nog eens heel snel hun geduld verliezen en agressief worden, dan is het tijd om aan de bel te trekken. Het mag niet zo zijn dat frustratie over deze crisis op zorgpersoneel wordt botgevierd. De percentages uit onze enquête zijn veel te hoog.”

Agressie op de werkvloer

Fey roept premier Rutte op om tijdens een volgende persconferentie respect uit te spreken voor hulpverleners. Volgens hem voelt een deel van het personeel zich in de steek gelaten. “Ook zou ik iedereen in dit land willen vragen om deze mensen niet alleen te respecteren tijdens hun werk, maar om ze ook te helpen als er iets gebeurt, we hebben ze hard genoeg nodig.”

Ook de werkgevers spelen daarbij een belangrijke rol. “Zorg niet alleen voor voldoende maatregelen zoals beschermend materiaal, voldoende afstand en de juiste ventilatie, maar biedt ook een luisterend oor.” Meer dan 1 op de 5 respondenten geeft in de enquête aan dat de werkgever te weinig maatregelen neemt tegen agressie op de werkvloer. En 1 op 10 kan bij niemand terecht als hij of zij agressief wordt benaderd.

Zonder ingrijpen ligt volgens het CNV uitstroom op de loer. En dat in sectoren die nu al met hoge personeelstekorten kampen: bijna 1 op de 10 overweegt over te stappen naar een andere sector vanwege geweld en agressie op de werkvloer.