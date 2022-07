Hulporganisaties schrijven brandbrief: ‘Rutte moet leiding nemen in asielcrisis’

Asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Beeld ANP

‘We mogen niet langer accepteren dat kwetsbare mensen en kinderen buiten voor de deur van het aanmeldcentrum slapen,’ schrijven Unicef, VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Rode Kruis en VluchtelingenWerk in de brief.

De vijf partijen wijzen op de penibele situatie bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel, waar de afgelopen weken meermaals mensen buiten moesten slapen omdat er binnen onvoldoende plek was. Beelden van de schrijnende situatie staan symbool voor de crisis in de asielopvang, vinden de organisaties. Premier Rutte zou de impasse moeten doorbreken, menen zij.

‘Nederland laat toe dat kwetsbare mensen en kinderen in mensonterende omstandigheden moeten verblijven. Ons land laat toe dat gevluchte kinderen nog meer beschadigd raken,’ schrijven de vijf organisaties. Volgens hen is niet alleen de situatie, maar ook het ‘noodgedwongen langdurig verblijf in de crisisopvang en crisisnoodopvang’ schadelijk voor kwetsbare mensen. Ook verplegers, artsen en docenten trokken al eerder aan de bel over de situatie.

‘Probleem is oplosbaar’

Volgens de briefschrijvers is de crisis niet onoplosbaar. “De snelheid waarmee Nederland opvang wist te realiseren voor tienduizenden vluchtelingen uit Oekraïne, toont hoe groot en hartverwarmend onze daadkracht kan zijn,” zegt Suzanne Laszlo, directeur van Unicef Nederland. “Het probleem is oplosbaar, maar niemand in de asielketen neemt de verantwoordelijkheid. Alle partijen wijzen naar elkaar.” Volgens Laszlo zou Rutte boven die partijen moeten gaan staan en de regie moeten nemen.

In de brief wordt een aantal oplossingen aangedragen. Zo zou met spoed wetgeving moeten worden ingevoerd om gemeentes te verplichten asielzoekers op te vangen. Kinderen en kwetsbare mensen zouden voorrang moeten krijgen en hun procedure in een geschikte omgeving moeten kunnen afwachten. Ook zou het registratieproces van asielzoekers en de informatievoorziening beter moeten. Dit alles om ervoor te zorgen dat Nederland zijn wettelijke verplichtingen nakomt om adequate opvang te bieden aan vluchtelingen, besluiten de organisaties.

Maandag werd bekend dat het kabinet, om Ter Apel te ontlasten, overweegt om op korte termijn een tijdelijk tweede aanmeldcentrum te openen in een kazerne van het ministerie van Defensie. Op de nieuwe locatie zouden asielzoekers niet alleen onderdak moeten vinden, maar ook hun asielprocedure al kunnen starten. Defensielocaties in Ede, Budel en Zeist worden genoemd als ‘zeer geschikte’ plekken.